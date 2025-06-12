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Тренер сборной Польши по футболу уходит в отставку после разборок с Левандовским

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  • 12.06.2025, 10:47
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Тренер сборной Польши по футболу уходит в отставку после разборок с Левандовским
Михал Пробеж
Фото: Piotr Kucza / FOTOPYK

Звездный форвард вернется в сборную?

Главный тренер сборной Польши по футболу Михал Пробеж заявил об отставке. О его решении объявил Польский футбольный союз.

«Я пришел к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим решением на благо сборной будет моя отставка с поста тренера», — говорится в заявлении.

Отметим, отставка происходит на фоне скандала со звездой сборной Польши Робертом Левандовским.

Пробеж лишил Левандовского капитанской повязки в национальной команде, после чего форвард решил больше не играть за сборную до того момента, пока там не сменится главный тренер.

После этого Польша в отборе на ЧМ-2026 уступила Финляндии.

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