Тренер сборной Польши по футболу уходит в отставку после разборок с Левандовским

Тренер сборной Польши по футболу уходит в отставку после разборок с Левандовским1
- 12.06.2025, 10:47
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Звездный форвард вернется в сборную?
Главный тренер сборной Польши по футболу Михал Пробеж заявил об отставке. О его решении объявил Польский футбольный союз.
«Я пришел к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим решением на благо сборной будет моя отставка с поста тренера», — говорится в заявлении.
Отметим, отставка происходит на фоне скандала со звездой сборной Польши Робертом Левандовским.
Пробеж лишил Левандовского капитанской повязки в национальной команде, после чего форвард решил больше не играть за сборную до того момента, пока там не сменится главный тренер.
После этого Польша в отборе на ЧМ-2026 уступила Финляндии.
Oświadczenie selekcjonera Michała Probierza— PZPN (@pzpn_pl) June 12, 2025
– Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym… pic.twitter.com/wbP7BDwbjD