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«Взяли самый дешевый отель, 22 доллара в сутки на троих»

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  • 12.06.2025, 10:50
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«Взяли самый дешевый отель, 22 доллара в сутки на троих»

Белорусы «дикарями» отправились на отдых в Китай.

Нынешней весной семья минчанки Вероники провела в Китае около трех недель. Девушка самостоятельно спланировала весь отдых, причем до этого у беларусов был только один опыт путешествия «дикарями», в Затоку. Вероника рассказала Myfin.by, как подготовиться к подобному путешествию и сколько денег нужно приготовить.

— Я выбрала Китай по двум причинам. Первая — мы хотели лететь на отдых зимой либо весной, и чтобы в это время уже можно было купаться. Египет нас не заинтересовал, в Турции уже были. Под наш запрос подходила Шри-Ланка и Китай. Вторая причина — это цена. Шри-Ланка, по моим подсчетам, выходила на 600 долларов дороже. Потом я погуглила прогноз погоды и поняла, что в Китай надо ехать все же в марте, хотя изначально в поездку мы собирались в феврале. Выбрали город Санья на острове Хайнань. Поехали втроем: я, муж и наш 6-летний сын.

Билеты и бронь жилья

Лететь в Китай решили из Москвы, так было дешевле. Еще осенью 2024 года Вероника стала мониторить бюджетные билеты на сайте Aviasales — «играла с датами», чтобы подобрать наиболее бюджетные варианты. Купила билеты на конец марта из Москвы в Санью с пересадкой в Пекине и из Саньи в Москву с пересадкой в Шанхае. В Пекине всего пара часов между рейсами, а в Шанхае нужно было провести сутки в ожидании следующего самолета. Поэтому появилась возможность увидеть Шанхай.

— Авиабилеты в Китай я купила за четыре месяца до полета.

Далее нужно было решить, как добраться из Минска в Москву. Оказалось, если купить билеты на акции «Белавиа», то полет может стоить дешевле поездки на поезде. В ноябре-2024 удалось взять акционные билеты в Москву. Но на акции билетов из Москвы в Минск не было — девушка терпеливо дождалась следующую акцию «Белавиа».

Билеты «туда» брали без багажа, только ручная кладь. Это позволяло взять с собой чемоданы весом до 10 килограммов (специально для полета купили на «Куфаре» маленькие чемоданы). Повезло, что март в Беларуси был теплый — не пришлось брать с собой теплые куртки. А уже билеты «назад» предусматривали один багаж на троих, ведь семья планировала привезти из Китая фрукты и сувениры.

— Забавная история — о том, как я смогла вернуть невозвратные авиабилеты «Белавиа».

В Москве три аэропорта: Домодедово, Внуково и Шереметьево. Для себя и ребенка я купила билеты без багажа из аэропорта в Шереметьево. Мужу я оформляла отдельный билет, с багажом. И случайно купила билет из другого аэропорта и на другое время — сайт автоматически заполнил колонки, а я не проверила. А они акционные, невозвратные. Это была ночь.

Звоню в службу поддержки «Белавиа». И оказывается, что даже акционные билеты можно вернуть в течение 24 часов.

Жилье девушка искала на Booking. Особых требований не было: выбрали самый дешевый отель среди тех, которые имеют хорошие отзывы (удалось найти вариант за 22 доллара в сутки). И подобрали отель на одну ночь в Шанхае. Брали самый дешевый вариант за 27 долларов в сутки, на отзывы даже не смотрели. Забронировать жилье помог друг.

Подготовка

Виза для белорусов в Китай не нужна, так что тратиться не пришлось. Решили купить страховку, по 14 долларов на каждого (как оказалось, это был правильный шаг).

Перед полетом в Китай Вероника нашла в Telegram чат о Хайнане. Этот чат ведет местный житель, который называет себя Андреем. Он бесплатно и за деньги помогает туристам: эта помощь связана с интернетом, экскурсиями; Андрей советует, что и где дешевле купить, куда сходить на прогулку.

Через Андрея Вероника заранее заказала трансфер (100 юаней в одну сторону, около 45 белорусских рублей) и роутер в отель (еще 100 юаней).

Также в той самой группе в Telegram девушка заранее выбрала локации — где поесть и на какие экскурсии съездить. Чтобы ориентироваться в городе, она и ее муж скачали карту Organic Maps.

— Я прочитала, что в Китае в марте можно сгореть до состояния вареного рака, даже если используешь солнцезащиту. Поэтому заранее на Wildberries мы купили солнцезащитные сетчатые костюмы для плавания.

Юани для поездки семья купила в Минске, сразу всю необходимую сумму. Ребята посчитали, что им нужно 17 000 юаней — это почти 8000 белорусских рублей. Вероника нашла обменники с наиболее выгодным курсом, но там юаней не оказалось. Потом позвонила в «Беларусбанк», и ей подсказали, куда обратиться. Еще взяли с собой в поездку 700 долларов на всякий случай, хотя все эти деньги привезли назад. В результате около 700 юаней (около 300 рублей) привезли назад домой.

Как пережили полет на трех самолетах за сутки

В районе 8 утра семья выехала из Минска в аэропорт. Примерно в пять вечера уже были в Москве. Там провели четыре часа в ожидании самолета в Пекин. Из Пекина в Санью — еще четыре часа.

— Дома мы не завтракали, потому что утром есть не хотелось. Планировали поесть в Шереметьево. В аэропорту мы пошли в кафе «Му-му», а там все оказалось очень дорогим. Скромненько поели и отдали 4600 российских рублей. Это около 170 белорусских рублей за один суп ребенку, один салат и три вторых блюда. Когда мы летели назад, то уже нашли бюджетную столовую в Шереметьево, где питаются работники.

Перелеты семья в целом перенесла нормально. Старались спать в самолетах. И практически сразу по прилете в Санью тоже отправились спать. Несмотря на разницу с Минском в пять часов, ребята относительно легко адаптировались к другому часовому поясу.

Впечатление от жилья

— В Санье, куда мы прилетели, три популярных туристических района. Один — Ялонг бей, для богатых туристов, с дорогими отелям. Второй — Дадунхай, русский туристический район. Там много кафе с русскими вывесками, некоторые китайские работники разговаривают на русском. Но там некомфортно плавать. Мы выбрали третий: Санья Бэй. Здесь много местных туристов и местных кафе. А главное, можно комфортно купаться в море.

Когда семья впервые заходила в отель, были опасения, что их ждет ситуация как в меме «Ожидание-реальность». Их привезли к жилому дому, один из подъездов которого переделали в отель. Их номер был самым дорогим и самым большим, около 60 квадратных метров.

Изначально номер не понравился. Хотя, скорее, это из-за того, что ребята приехали уставшие и сонные после полета, а это усиливало раздражение. На фотографиях на сайте был номер с новой мебелью, в реальности она была старая. Из-за высокой влажности на потолке была некрасивая штукатурка.

Зато потом стали замечать приятные мелочи: здесь позаботились о постояльцах и предоставили им одноразовые зубные щетки, расчески, для ребенка были карандаши с фломастерами и альбомом. Был холодильник, чайник, бокалы, бесплатная питьевая вода. На общей территории — кухня для всех и (самый главный бонус) стиральная машина с бесплатным стиральным порошком.

Еда

Кое-что из еды Вероника с мужем взяли с собой, поскольку знали: в Китае нет некоторых продуктов, которые они любят. Взяли в поездку сыр, колбасу, конфеты и даже батон, спокойно перевезли все это на самолетах.

— Я рассчитала, что на еду мы можем тратить по 400 юаней в день — около 180 белорусских рублей. В кафе мы ходили один-два раза в день. Иногда ужинали фруктами и продуктами из магазина. Кстати, в местных супермаркетах из белорусских товаров мы заметили «коммунарковские» шоколадки.

Мы — всеядная семья, поэтому еда нам зашла. Ребенок согласился попробовать даже лягушку и кузнечика. Специфика китайской кухни — там много морепродуктов, вкусные овощи и особенно баклажаны. Мясо у них дорогое, поэтому часто в кафе предлагают то, что мы обычно выбрасываем: лапы, шеи, уши. Основная еда — морепродукты, овощи, рис. Практически все блюда нам понравились.

Траты на экскурсии

Еще во время подготовки в Минске выбрали три экскурсии в Китае. Это парк обезьян, парк аттракционов Фули и деревня Ли и Мяо. Некоторые экскурсии бесплатные для детей ростом до 120 см.

Вот сколько заплатили за экскурсии:

Парк обезьян — по 180 юаней с каждого взрослого, ребенок бесплатно. Итого 360 юаней, около 160 белорусских рублей.

Парк Фули — по 300 юаней с каждого, итого 900 юаней — почти 400 рублей. Плюс траты на еду.

Деревня Ли и Мяо, по 220 юаней на взрослых, ребенок бесплатно. То есть 440 юаней, это 200 рублей, обед включен.

Все экскурсии забронировали в телеграм-канале, о котором упоминалось выше, у того самого Андрея. Все экскурсии предполагали бесплатный трансфер.

Транспорт

Разобраться с транспортом семье снова-таки помогла информация из телеграм-каналов. В каналах есть навигация. Хочешь в кафе — заходишь в чат и видишь карту с указанием транспорта.

Сначала Вероника и муж побаивались скутеров из-за особенностей движения. передвигались на автобусах, проезд стоит от 2 юаней (меньше 1 рубля) на человека в зависимости от километража. Потом все же взяли скутер. На такси за все время ездили раз пять, платили немного. Такси можно брать от борта, это дороже. Дешевле вызывать через приложение и оплачивать онлайн. Для этого муж Вероники скачал приложение Alipay и привязал к нему карту «Альфа-Банка». Зарегистрировался в сервисе «Диди».

Аренда скутера стоила 50 юаней в день — чуть больше 20 рублей. Для вождения электроскутера права не нужны. На скутерах ездят даже семьями: на нем может сидеть папа, мама с младенцем на руках, сзади будет еще один ребенок. Единственное требование — все должны быть в шлемах.

Чем обычно занимались

— Утром мы завтракали в отеле и шли на море купаться. Потом возвращались в отель, мылись, отдыхали и пережидали жару. После отправлялись в кафе и гуляли. Китай меня поразил тем, что утром и вечером на улице — зарядка для всех желающих. По вечерам танцы прямо на улице, часто в таких танцах участвуют пожилые. Они выглядят хорошо. Мужчины играют в шахматы на улице.

Отдыха в 20 дней в Санье семье более чем хватило, под конец даже стали скучать по привычной беларусской еде. Кстати, в Санье есть русские кафе, где можно заказать борщ, котлету с пюре, но их цена выше, чем у многих блюд китайской кухни.

— Уезжали мы с грустью. Хотим в Санью еще.

День в Шанхае

В Шанхае семью ждал заказанный номер в гостинице. Проблемой стало найти трансфер.

— Чтобы добраться до отеля, нужно было позвонить в отель для бесплатного трансфера. А сим-карты у нас не было, к интернету мы не подключились. В Китае нельзя так же легко, как в Беларуси, купить сим-карту. Интернета не было, телефона не было. Аэропорт в Шанхае огромный, как маленький город.

Но и к этой ситуации Вероника подготовилась. Еще в Минске она скачала русско-китайский переводчик и ввела фразу: «Пожалуйста, позвоните в наш отель и сообщите, что мы приехали». Девушка заскринила перевод этой фразы на китайском. Также она сохранила координаты отеля. В аэропорту Шанхая она подошла к китаянке и показала ей скриншот с сообщением, где была указана просьба позвонить в отель. Китаянка позвонила и даже провела беларусов к нужному выходу.

— Китайцы очень радушны. Многие не знают английского и все равно пытаются помочь туристам, объясняются с помощью жестов.

— Мы приехали в отель и легли спать. Потом через приложение «Диди» вызвали такси и поехали в центр. Ехать нужно было минут 40, за такси мы отдали 100 юаней — 40 белорусских рублей. Назад брали машину уже от борта, и это стоило уже 180 юаней. Еще на этапе подготовки к поездке я решила, что в Шанхае мы поедем смотреть старый город и гулять на набережной у телебашни. Наши друзья скинули нам точку, куда заказать такси.

Кстати, в Китае мы купили чемодан, потому что у нас были обратные билеты с багажом. Закупились в Минск необычными фруктами, взяли мне подушку, необычные сладости, сувениры. В Санье мы познакомились с белоруской, которая прилетела с дочкой в Китай по путевке от турагентства. Она заплатила 2000 долларов за 12 ночей на двоих, это около 80 долларов на человека в день. А у нас ушло 3500 долларов за 21 ночь, это 55 долларов за человека в день.

Страховой случай

— В Санье у меня заболело ухо. Я через Viber связалась со страховой и несколько часов ждала указаний. Мне написали, куда ехать. Я приехала в клинику, где был англоязычный координатор. Клиника была странная и больше напоминала парикмахерскую, врач сидел у самого входа.

— Ухо мне промывали на улице, дали с собой антибиотик. С собой у меня были обезболивающие, но они не помогли и я снова написала в страховую. Теперь мне предложили две клиники на выбор: ту, в которой я уже была, и другую. Я выбрала другую, это оказался полноценный госпиталь, крутая больница, нормальный кабинет лора. Мне сделали видеоэндоскопию, вытянули жидкость и опять дали таблетки. Уже на второй день мне стало лучше. Настоятельно рекомендую оформлять страховку.

Итого все траты

— За три недели отдыха мы отдали около 3500 долларов. В путешествии вместе с дорогой были 23 дня, это 20 ночей на Хайнане и 1 сутки в Шанхае, два дня в пути. В эту сумму входит абсолютно все: билеты, жилье, страховка, такси, аренда скутера, экскурсии, еда, сувениры, фрукты, лекарства, покупка мелочей вроде солнечных очков и так далее. Наше путешествие длилось с 23 марта по 14 апреля 2025 года.

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