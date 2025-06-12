Детонацию редкого российского комплекса управления беспилотниками «Наводчик-2» показали на видео 12.06.2025, 10:53

1,160

иллюстративное фото

Мощные кадры.

Экипаж дрона «Shark» подразделения аэроразведки «Shadow» обнаружил на передовой уникальную цель - российский комплекс управления беспилотниками «Наводчик-2». Благодаря оперативной передаче координат дружественным силам, по объекту было нанесено огневое поражение. Как следствие, уничтожен не только сам комплекс, но и его обслуживающий персонал.

Комплекс «Наводчик-2» - одно из ключевых звеньев российской системы ведения разведки и целеуказания. Он обеспечивает управление БпЛА типа «Гранат», которые используются для разведки и корректировки огня, а также передает собранные данные через автоматизированные системы командования, передает Цензор.НЕТ.

По штату такие комплексы входят в состав артиллерийских дивизионов - как ствольной, так и реактивной артиллерии. Известно, что Россия применяла «Наводчик-2» еще до полномасштабного вторжения в Украину.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com