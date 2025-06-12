Детонацию редкого российского комплекса управления беспилотниками «Наводчик-2» показали на видео
- 12.06.2025, 10:53
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Мощные кадры.
Экипаж дрона «Shark» подразделения аэроразведки «Shadow» обнаружил на передовой уникальную цель - российский комплекс управления беспилотниками «Наводчик-2». Благодаря оперативной передаче координат дружественным силам, по объекту было нанесено огневое поражение. Как следствие, уничтожен не только сам комплекс, но и его обслуживающий персонал.
Комплекс «Наводчик-2» - одно из ключевых звеньев российской системы ведения разведки и целеуказания. Он обеспечивает управление БпЛА типа «Гранат», которые используются для разведки и корректировки огня, а также передает собранные данные через автоматизированные системы командования, передает Цензор.НЕТ.
По штату такие комплексы входят в состав артиллерийских дивизионов - как ствольной, так и реактивной артиллерии. Известно, что Россия применяла «Наводчик-2» еще до полномасштабного вторжения в Украину.