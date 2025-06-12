«Уверенность Путина пошатнулась»1
- 12.06.2025, 11:01
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Всего один телефонный разговор показал слабость позиций Кремля.
Папа Римский Лев XIV 4 июня впервые пообщался с Владимиром Путиным по телефону. С прошлым Папой Римским российский диктатор не общался, поэтому это событие может свидетельствовать об изменении позиций России.
Об этом «24 Каналу» рассказал чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, заметив, что страна-агрессор пытается восстановить отношения с Ватиканом, потому что нет прежней уверенности. Вероятно, что этот разговор может повлиять и на будущие переговоры с Украиной.
После разговора с Папой уверенность России пошатнулась
С Папой Франциском российский диктатор за время полномасштабного вторжения отказывался разговаривать. Папа пытался связаться с Путиным, но реализовать это не удавалось. В то же время диктатор поговорил с Папой Львом. Очевидно, что что-то в стране-агрессоре изменилось.
«Уверенность России пошатнулась, на мировой арене она пытается искать новые важные точки соприкосновения. Более того, отношения Ватикана и духовной, а точнее пропагандистской, структуры России на низком уровне. Поэтому Путин инициирует коммуникации. Видим ослабление позиций России», – подчеркнул Юраш.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ватикане обратил внимание на еще одну интересную деталь – Папа Лев и Путин общались вечером того же дня, в который диктатор общался с Дональдом Трампом. Именно президент США неоднократно декларировал, что для него было бы важно, если бы мирные переговоры Украины и России проходили именно в Ватикане.
«Хотя Россия отвергла эту идею, особенно Лавров, сейчас она демонстрирует, что в этой категоричности нет предыдущей однозначности. То есть этим разговором Россия косвенно показывает, что потепление, которое она ожидает в отношениях с Папой, может повлиять и на эту переговорную плоскость», – добавил он.