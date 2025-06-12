Apple работает над новыми AirPods Pro 3
- 12.06.2025, 11:04
«Уши» оснастят новым фирменным чипом, который должен обеспечить больше возможностей.
В свежем сливе кода iOS 26 нашли упоминание новых наушников: AirPods Pro 3. Это подтверждение того, что обновлённая модель действительно существует и может выйти уже в этом году.
Как сообщает Стив Мозер из MacRumors, упоминание появилось в бета-версии iOS 26 и связано с интерфейсами, отвечающими за работу с аудиоустройствами.
Подробностей о функционале новых наушников пока нет, в коде ничего конкретного о характеристиках не нашлось. Но слухи говорят, что AirPods Pro 3 получат переработанный дизайн, а главное - заметно улучшенное активное шумоподавление.
«Уши» оснастят новым фирменным чипом H3, который должен обеспечить больше возможностей и улучшенную работу всех систем, от звука до энергопотребления.
Если свериться с привычным графиком анонсов для Apple, то анонс AirPods Pro 3 можно ожидать в 4 квартале этого года, то есть осенью.