Apple работает над новыми AirPods Pro 3 12.06.2025, 11:04

«Уши» оснастят новым фирменным чипом, который должен обеспечить больше возможностей.

В свежем сливе кода iOS 26 нашли упоминание новых наушников: AirPods Pro 3. Это подтверждение того, что обновлённая модель действительно существует и может выйти уже в этом году.

Как сообщает Стив Мозер из MacRumors, упоминание появилось в бета-версии iOS 26 и связано с интерфейсами, отвечающими за работу с аудиоустройствами.

Подробностей о функционале новых наушников пока нет, в коде ничего конкретного о характеристиках не нашлось. Но слухи говорят, что AirPods Pro 3 получат переработанный дизайн, а главное - заметно улучшенное активное шумоподавление.

«Уши» оснастят новым фирменным чипом H3, который должен обеспечить больше возможностей и улучшенную работу всех систем, от звука до энергопотребления.

Если свериться с привычным графиком анонсов для Apple, то анонс AirPods Pro 3 можно ожидать в 4 квартале этого года, то есть осенью.

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