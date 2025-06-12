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США «обвалили» цены на нефть

  • 12.06.2025, 11:09
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США «обвалили» цены на нефть

Что происходит на мировых рынках?

На мировых рынках снизились цены на нефть. Утром 12 июня фьючерсы на марку Brent подешевели на 49 центов, или на 0,7% – до 69,28 доллара за баррель. А марка West Texas Intermediate (WTI) – на 41 цент, или на 0,6% – до 67,74 доллара за баррель. В экспертных кругах это связывают с решением США о выводе дипломатического персонала, сотрудников посольств и членов семей военнослужащих с Ближнего Востока накануне переговоров с Ираном по его ядерной программе.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: рост напряженности с Ираном усилил опасения по поводу возможного нарушения поставок нефти.

«Подорожание нефти, при котором стоимость Brent превысила 70 долларов за баррель, отчасти оказался необоснованным – реакция рынка была чрезмерной. ... Снижение цен выглядит логичным и оправданным, но пока ситуация вокруг ядерных переговоров между США и Ираном остается неопределённой, на рынке будет сохраняться так называемая геополитическая премия – дополнительный риск, который удерживает цену Brent выше 65 долларов за баррель», – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, США готовятся к частичной эвакуации своего посольства в Ираке – из-за повышенного уровня угрозы в регионе. При этом, подчеркивается, сам Ирак является «вторым по величине производителем нефти после Саудовской Аравии в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК)».

Также на стоимость нефти повлияло более значительное, чем ожидалось, сокращение ее запасов в США. По данным аналитиков:

За прошлую неделю они снизились на 3,6 млн баррелей.

Ранее прогнозировалось сокращения на 2 млн баррелей.

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