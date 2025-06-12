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Жирная цель: чем важен пораженный завод «Резонит» в 40 км от центра Москвы

  • 12.06.2025, 11:35
  • 2,638
Жирная цель: чем важен пораженный завод «Резонит» в 40 км от центра Москвы

Платы, которые изготавливаются на предприятии, управляют полетом ракет «Искандер» и не только.

В ночь на 12 июня Силы обороны поразили в Московской области завод «Резонит», продукцию которого враг использует в собственных ракетах и не только.

Об этом сообщает Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Как отметил Коваленко, пораженный «Резонит» в технопарке «Зубово» является жирной целью. Завод расположен около в 40 километрах от центра Москвы.

Технопарк «Зубово»

По словам руководителя ЦПД, на базе технопарка работают предприятия, которые связаны с разработкой и модернизацией:

электроники;

микросхем;

систем навигации;

элементов для ракетного и морского вооружения.

Завод «Резонит»

Завод, в свою очередь, как рассказывает Коваленко, специализируется на изготовлении:

многослойных печатных плат;

гибких и гибко-жестких плат;

высокоточной микроэлектроники.

Платы, которые изготавливаются на «Резоните», интегрируются в системы управления полетом, навигации, наведения и передачи данных. В частности в:

ракеты «Искандер», «Калибр», Х-101;

дроны «Орлан», «Ланцет», «Куб»,

блоки наведения артиллерийских систем.

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