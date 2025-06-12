Жирная цель: чем важен пораженный завод «Резонит» в 40 км от центра Москвы
- 12.06.2025, 11:35
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Платы, которые изготавливаются на предприятии, управляют полетом ракет «Искандер» и не только.
В ночь на 12 июня Силы обороны поразили в Московской области завод «Резонит», продукцию которого враг использует в собственных ракетах и не только.
Об этом сообщает Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
Как отметил Коваленко, пораженный «Резонит» в технопарке «Зубово» является жирной целью. Завод расположен около в 40 километрах от центра Москвы.
Технопарк «Зубово»
По словам руководителя ЦПД, на базе технопарка работают предприятия, которые связаны с разработкой и модернизацией:
электроники;
микросхем;
систем навигации;
элементов для ракетного и морского вооружения.
Завод «Резонит»
Завод, в свою очередь, как рассказывает Коваленко, специализируется на изготовлении:
многослойных печатных плат;
гибких и гибко-жестких плат;
высокоточной микроэлектроники.
Платы, которые изготавливаются на «Резоните», интегрируются в системы управления полетом, навигации, наведения и передачи данных. В частности в:
ракеты «Искандер», «Калибр», Х-101;
дроны «Орлан», «Ланцет», «Куб»,
блоки наведения артиллерийских систем.