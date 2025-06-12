В Минске горела знаменитая баня

В Минске горела знаменитая баня1
- 12.06.2025, 11:34
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На место выезжало восемь единиц пожарной техники.
В Минске случился пожар в бане №1 по улице Хмельницкого, 12, сообщает МЧС.
Видео инцидента в редакцию Tochka.by прислал очевидец. На кадрах видно как дым вырывается из окон второго этажа.
Как сообщили в МЧС, по предварительным данным, возгорание произошло в женском парильном отделении. На место выехали восемь единиц техники.
Пожар ликвидировали, обошлось без пострадавших. Причины произошедшего сейчас уточняются.
Что за баня №1
После реконструкции в 2021 году заведение на ул. Хмельницкого (это недалеко от станции метро «Академия наук») стало самым современным на предприятии «Городские бани».
Эта «лазня» достаточно известна среди минчан. В специальном топе самых популярных бань столицы она занимает почетное второе место, уступая лишь БОК на ул. Марьевской.