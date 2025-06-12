У входа в военный комиссариат Брестской области заметили мешки с песком 5 12.06.2025, 11:50

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Жителей города предупреждают о стрельбе.

Несколько дней назад у входа в военный комиссариат Брестской области солдаты-срочники установили мешки с песком. Зачем это сделали, военный комиссариат не объяснял. Тогда некоторые брестчане начали переживать. Их попытался успокоить провластный блогер Владислав Ольшевский, но и он не смог объяснить причину появления мешков, пишет BGmedia.

Что за мешки с песком

Провластный блогер Владислав Ольшевский в субботу, 7 июня, опубликовал в своем аккаунте в TikTok видео с мешками у входа в военкомат Брестской области. В ролике он рассказал следующее:

«Со вчерашнего дня такая вот картинка напротив главного входа в Брестский военкомат. Получается, мешки. Я уже от многих слышу, главный обзорщик, что это такое, почему мешки? Что, на нас нападают? Друзья, не переживайте, не ведитесь ни на какие провокации, никто ни на кого не нападает. Поэтому живите и наслаждайтесь жизнью.

Это все в рамках действующей программы, я так надеюсь. Поэтому не надо никакой спешки и прочее. Потому что видел сегодня в том числе и солдат-срочников, которые все это дело устанавливали. Скорее всего, обычная, не боевая, а тренировочная программа. Не более того».

То есть и провластный блогер не знает, зачем установили мешки с песком у входа в военкомат.

С 18 по 27 июня пройдет плановое мобилизационное учение военных комиссариатов Брестской области

Вероятнее всего, мешки с песком понадобились для планового мобилизационного учения военных комиссариатов Брестской области, которое пройдет с 18 по 27 июня. Об этом 4 июня сообщил военный комиссариат Брестской области.

Во время учения планируют отработать вопросы по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных на военные сборы с последующим их участием в учении в составе военных комиссариатов.

Призванные военнообязанные будут совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику, учиться выполнять поступающие от руководителей учений задачи, требующие оперативных решений и действий.

Также планируют отработать вопросы оповещения и явки военнообязанных и транспортных средств в пункты предварительного сбора. Беларусам вручат повестки о необходимости прибытия в пункты сбора военнообязанных для сверки личных данных.

Самая интересная часть учений связана со стрельбой:

«Для создания обстановки, приближенной к реальной, планируется привлечение сил специальных операций с элементами имитации.

В районе военных комиссариатов и других объектов базы проведения мобилизации граждан и транспортных средств могут быть слышны взрывы имитационных средств и выстрелы холостых боеприпасов. В период учений также возможно ограничение движения по отдельным улицам, прилегающим к военным комиссариатам».

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