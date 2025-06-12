Трамп: Я начинаю думать, что Путину безразличны его потери в Украине 20 12.06.2025, 11:47

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Это поставило прогресс в переговорах на паузу.

Американский лидер отметил, что Украина и Россия достигли прогресса в мирных переговорах, но пока прогресс на паузе.

Правителю России Владимиру Путину безразличны потери во время войны против Украины. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в интервью ведущей Миранде Девайн.

Отвечая на вопрос интервьюера, какие США имеют «козыри», чтобы заставить Россию и Украину закончить войну, Трамп заявил, что Москва «теряет по 5 тысяч военных еженедельно». Девайн отметила, что диктатору безразлично на это.

«Возможно, ему (Путину, - ред.) безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше», - сказал Трамп.

Он также добавил, что между Украиной и Россией якобы был достигнут определенный прогресс, но потом «бомбили то, что не должны были бомбить». Это поставило прогресс на паузу.

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