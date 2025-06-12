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Мерц раскрыл важные детали по 18-му пакету санкций ЕС против России

  • 12.06.2025, 12:02
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Мерц раскрыл важные детали по 18-му пакету санкций ЕС против России
Фридрих Мерц
Фото: Getty Images

При необходимости вопрос снова обсудят в Европейском совете.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что Европейский союз примет 18-й пакет санкций против России уже на следующей неделе, несмотря на противодействие Словакии.

Как пишет BILD, соответствующее заявление Мерц сделал в Берлине после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

«Я благодарен за то, что Еврокомиссия инициировала предложения по 18-му пакету санкций. Если все пойдет по плану, то он будет принят уже на следующей неделе», - сказал канцлер Германии.

По словам Мерца, несмотря на сопротивление Братиславы, переговоры по пакету санкций начнутся на следующей неделе в комитете постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе.

«При необходимости нам придется снова обсудить это в Европейском совете. Но, возможно, уже на следующей неделе удастся достичь соглашения», - предположил канцлер.

При этом издание отмечает, что он имел в виду предстоящий саммит ЕС.

Фредериксен, в свою очередь, призвала к более жесткому курсу в отношении Москвы, отметив, что Запад слишком долго полагался на переговоры с Кремлем. Параллельно в США продолжается работа над возможными санкциями со стороны Конгресса и администрации.

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