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Чиновники взялись за зарплаты белорусов

  • 12.06.2025, 12:07
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Чиновники взялись за зарплаты белорусов

Рассылают «письма счастья» и придумали новшество.

Налоговики продолжают искать нанимателей, которые выплачивают зарплаты в конвертах. «Это и социальный вопрос, который влияет на защиту наших граждан, это в том числе и пенсии», — заявил заместитель Министра по налогам и сборам Владимир Муквич. Напомним, в Беларуси хотят ввести особый порядок уплаты взносов в Фонд соцзащиты населения для выплат в конвертах, пишет «Зеркало».

Как сообщил Владимир Муквич, в первом квартале этого года налоговики «провели ряд контрольных мероприятий» по зарплатам в конвертах и направили более 22 тысяч сообщений и уведомлений «в рамках профилактики и камерального контроля».

По данным МНС, за этот период тем, кто выплачивал зарплаты в конверте, доначислен подоходный налог более чем на 14 млн рублей.

Напомним, чиновники также хотят ввести особый порядок уплаты взносов в ФСЗН для выплат в конвертах, если их обнаружат у кого-то из нанимателей. Одно из возможных новшеств — отмена ограничения, по которым на такие зарплаты могут выставлять взносы не больше чем с пяти средних по стране. Вместо этого за основу намерены брать фактический заработок человека, а также ввести минимальную планку по таким начислениям.

«Для работников, получающих зарплату в конвертах, в страховой стаж для пенсии будут учитываться выплаты из размера минимальной заработной платы, — отмечали ранее в парламенте. — Органы ФСЗН наравне с налоговыми органами наделяются правом вынесения самостоятельных решений о взыскании задолженности субъектов хозяйствования в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве».

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