Украинская школьница предотвратила теракт ФСБ в Ивано-Франковске 7 12.06.2025, 12:14

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Взрывчатку хотели заложить в парке.

Украинская Служба безопасности и Нацполиция предотвратили кровавый теракт в Ивано-Франковске.

ФСБ пыталась завербовать 15-летнюю школьницу для взрыва в парке, сообщает пресс-служба СБУ.

Федеральная служба безопасности РФ снова попыталась использовать несовершеннолетних украинцев как пушечное мясо. Но благодаря сознательности 15-летней школьницы, которая воспользовалась чат-ботом СБУ «Спали ФСБшника», масштабный теракт в самом центре Ивано-Франковска удалось предотвратить.

Агент российской спецслужбы вышел на связь с девочкой-подростком через мессенджер и предложил деньги за выполнение «задания». Согласно инструкции, школьница должна была собрать самодельное взрывное устройство, усилить его гайками, спрятать в термос и установить в городском парке в час пик.

ФСБ планировала не просто устроить массовое убийство мирных украинцев, но и ликвидировать саму исполнительницу дистанционным подрывом.

Чтобы избежать подозрений со стороны семьи, ей велели арендовать квартиру для сборки бомбы. Когда девушка отказалась нести взрывчатку в людное место, российский куратор начал угрожать, что «сдаст» ее СБУ как «террористку».

Но на самом деле каждый шаг школьницы контролировали украинские спецслужбы. Контрразведка задокументировала весь процесс от момента вербовки до подготовки к взрыву. Сотрудники СБУ предварительно внесли изменения в механизм, чтобы не позволить бомбе сработать.

Теперь следователи в рамках уголовного производства по статье 438 УК Украины (военные преступления) устанавливают личности всех причастных к этому преступлению. Мероприятия координировались прокуратурой и сотрудниками СБУ Ивано-Франковской области.

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