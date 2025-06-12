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В Беларуси хотят ввести изменения по кредитам

  • 12.06.2025, 12:46
В Беларуси хотят ввести изменения по кредитам

С инициативой выступил Нацбанк.

В Беларуси могут ввести изменения по выдаче кредитов. Такую возможность сейчас обсуждает Нацбанк и кредитно-финансовые учреждения. Об этом сообщает Белорусская ассоциация банков.

Подробностей по возможным изменения немного, но регулятор ранее высказывал беспокойство из-за растущей задолженности населения по кредитам, а также призывал банки сократить выдачу займов людям.

Как сообщает Белорусская ассоциация банков, изменения хотят внести в 488-ое постановление правления Нацбанка. Оно касается порядка предоставления и возврата кредитов. Ранее в этот документ уже вносили корректировки. К примеру, в 2024-м ввели запрет на взимание банком платы за предоставление справки об исполнении обязательств по кредитному договору.

Также Нацбанк и финучреждения обсуждают возникающие вопросы по инвестиционному кредитованию.

Напомним, в апреле нынешнего года регулятор призвал коммерческие банки переключиться на кредиты для бизнеса и не так активно выдавать потребительские займы населению.

Ранее 21 марта глава Нацбанка Роман Головченко заявил, что регулятор обеспокоен ростом потребительского кредитования, которое порой идет в ущерб финансированию бизнеса, и готов вмешаться в ситуацию, если это потребуется.

Какая ситуация по долгам по кредитам и чего опасается Нацбанк

Задолженность населения перед банками по кредитам на 1 мая составила почти 27,4 млрд рублей, следует из данных Нацбанка. Это очередной рекорд.

У Нацбанка вызывают опасения высокие темпы роста кредитования населения. Регулятор считает, что это «может создать угрозу для финансовой и ценовой стабильности».

Эксперты тем временем указывают на перекосы в экономике, в том числе на скрытую инфляцию, и видят предпосылки для ослабления нацвалюты.

Тем не менее регулятор с марта не менял расчетные величины стандартного риска (РВСР). Это процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь на недвижимость.

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