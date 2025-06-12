В Беларуси хотят ввести изменения по кредитам
- 12.06.2025, 12:46
С инициативой выступил Нацбанк.
В Беларуси могут ввести изменения по выдаче кредитов. Такую возможность сейчас обсуждает Нацбанк и кредитно-финансовые учреждения. Об этом сообщает Белорусская ассоциация банков.
Подробностей по возможным изменения немного, но регулятор ранее высказывал беспокойство из-за растущей задолженности населения по кредитам, а также призывал банки сократить выдачу займов людям.
Как сообщает Белорусская ассоциация банков, изменения хотят внести в 488-ое постановление правления Нацбанка. Оно касается порядка предоставления и возврата кредитов. Ранее в этот документ уже вносили корректировки. К примеру, в 2024-м ввели запрет на взимание банком платы за предоставление справки об исполнении обязательств по кредитному договору.
Также Нацбанк и финучреждения обсуждают возникающие вопросы по инвестиционному кредитованию.
Напомним, в апреле нынешнего года регулятор призвал коммерческие банки переключиться на кредиты для бизнеса и не так активно выдавать потребительские займы населению.
Ранее 21 марта глава Нацбанка Роман Головченко заявил, что регулятор обеспокоен ростом потребительского кредитования, которое порой идет в ущерб финансированию бизнеса, и готов вмешаться в ситуацию, если это потребуется.
Какая ситуация по долгам по кредитам и чего опасается Нацбанк
Задолженность населения перед банками по кредитам на 1 мая составила почти 27,4 млрд рублей, следует из данных Нацбанка. Это очередной рекорд.
У Нацбанка вызывают опасения высокие темпы роста кредитования населения. Регулятор считает, что это «может создать угрозу для финансовой и ценовой стабильности».
Эксперты тем временем указывают на перекосы в экономике, в том числе на скрытую инфляцию, и видят предпосылки для ослабления нацвалюты.
Тем не менее регулятор с марта не менял расчетные величины стандартного риска (РВСР). Это процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь на недвижимость.