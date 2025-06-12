В Индии разбился летевший в Лондон пассажирский самолет 12.06.2025, 12:51

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На борту находилось, предположительно, 290 человек.

В Индии вблизи аэропорта города Ахмедабад упал пассажирский самолет авиакомпании Air India, который выполнял рейс в Лондон.

Об этом сообщает The Time of India.

Сообщается, что авария произошла вскоре после взлета из Международного аэропорта имени Сардара Валлабхбхая Пателя. Самолет упал в районе Мегхани, вызвав масштабный пожар - над местом падения поднялся густой столб дыма, который был виден на несколько километров.

The Times of India пишет, что 290 человек находились на борту самолета на момент крушения. Между тем издание ANI приводит другие данные: самолет перевозил 242 пассажира.

По данным Flightradar24, разбился Boeing 787-8 Dreamliner с регистрационным номером VT-ANB. Авиакомпания Air India уже подтвердила авиакатастрофу и в своем заявлении сообщила, что самолет следовал из индийского города Ахмедабад в международный аэропорт Лондон-Гатвик.

К месту аварии прибыли пожарные, медики и спасательные бригады. По состоянию на данный момент официальной информации о количестве погибших или раненых нет. Также не сообщается о причинах крушения.

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