«Собрал голубей со всего района» 12.06.2025, 13:09

В Гродно заметили «повелителя» птиц.

Необычным видео поделились читатели Newgrodno. В одном из дворов по улице Лизы Чайкиной в Гродно в определенное время слетаются десятки, а то и сотни птиц. Кажется, они собрались со всего района.

«Голуби ждут одного человека. Этот мужчина постоянно приносит им корм. Птицы ему полностью доверяют, спокойно едят из рук. Смотрится все очень мило, словно вживую видишь кадры из фильма «Любовь и голуби», — делится впечатлениями читательница.

Видно, кстати, что такие встречи привлекают и других прохожих. Люди останавливаются полюбоваться на голубей.

Заметили, что мужчина раздает приличное количество корма. Интересно, сколько денег приходится тратить на заботу о птицах?

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