Лукашенко пожаловался на «горячую сковородку» 3 12.06.2025, 13:18

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Диктатор признался, что ему трудно найти кадры для своей администрации.

Александр Лукашенко 12 июня собрал совещание с руководством своей администрации. Он высказал претензии к отбору кадров в систему управления и к идеологической работе.

— Я не преувеличиваю, когда говорю, что работа в администрации, главы администрации, руководства — это «горячая сковородка», — заявил Лукашенко.

Он потребовал «принципиально и жестко подходить к отбору кадров»: оказалось, что найти подходящих кандидатов в систему власти не так легко.

— Формируем каждый год, обновляем кадровые резервы, а кандидатов на должность, как только открывается вакансия, находим не сразу. Даже в кадровый реестр главы государства. Допускаются факты внесения недостаточно проработанных кадровых предложений, — пожаловался диктатор.

По его словам, его администрация «своими щупальцами должна видеть кадры в целом, начиная с колхозов-совхозов и заканчивая самыми высокими уровнями», а ответственность за кадровые назначения будет повышаться.

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