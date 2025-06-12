Лукашенко пожаловался на «горячую сковородку»3
- 12.06.2025, 13:18
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Диктатор признался, что ему трудно найти кадры для своей администрации.
Александр Лукашенко 12 июня собрал совещание с руководством своей администрации. Он высказал претензии к отбору кадров в систему управления и к идеологической работе.
— Я не преувеличиваю, когда говорю, что работа в администрации, главы администрации, руководства — это «горячая сковородка», — заявил Лукашенко.
Он потребовал «принципиально и жестко подходить к отбору кадров»: оказалось, что найти подходящих кандидатов в систему власти не так легко.
— Формируем каждый год, обновляем кадровые резервы, а кандидатов на должность, как только открывается вакансия, находим не сразу. Даже в кадровый реестр главы государства. Допускаются факты внесения недостаточно проработанных кадровых предложений, — пожаловался диктатор.
По его словам, его администрация «своими щупальцами должна видеть кадры в целом, начиная с колхозов-совхозов и заканчивая самыми высокими уровнями», а ответственность за кадровые назначения будет повышаться.