закрыть
12 июня 2025, четверг, 13:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появилось видео падения самолета в Индии

1
  • 12.06.2025, 13:23
  • 2,110
Появилось видео падения самолета в Индии

Самолет, вероятно, упал на жилой район.

В Сети опубликовали видео, на котором можно увидеть момент падения пассажирского самолета в Индии.

На кадрах видно, как самолет вскоре после взлета медленно снижался, пока не разбился. Самолет, вероятно, упал на жилой район.

Индийский телеканал CNN News18 отметил, что на борту находились 242 человека, включая 10 членов экипажа. На место крушения прибыли экстренные службы, которые уже доставляют пострадавших в больницы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина
Слабый ответ Путина
Слабый ответ Путина Павел Баев
Так чем болен Лукашенко?
Так чем болен Лукашенко? Ирина Маковецкая