Появилось видео падения самолета в Индии

Появилось видео падения самолета в Индии1
- 12.06.2025, 13:23
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Самолет, вероятно, упал на жилой район.
В Сети опубликовали видео, на котором можно увидеть момент падения пассажирского самолета в Индии.
На кадрах видно, как самолет вскоре после взлета медленно снижался, пока не разбился. Самолет, вероятно, упал на жилой район.
Индийский телеканал CNN News18 отметил, что на борту находились 242 человека, включая 10 членов экипажа. На место крушения прибыли экстренные службы, которые уже доставляют пострадавших в больницы.
Caught On Cam: Passenger plane crashes near Ahmedabad Airport.#PlaneCrash #Gujarat #Ahmedabad #ViralVideo pic.twitter.com/EkitM2Eg9Y— TIMES NOW (@TimesNow) June 12, 2025