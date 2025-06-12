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Когда страна превращена в большой совхоз

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  • Алесь Гудия
  • 12.06.2025, 13:54
  • 3,504
Когда страна превращена в большой совхоз

Почему в Беларуси коровы массово отбрасывают копыта.

Сфера сельского хозяйства постоянно приносит белорусским чиновникам головную боль. Едва улеглись страсти вокруг исчезновения картофеля с прилавков, как наверху стали бить тревогу по поводу массового падежа скота.

Тема оказалась настолько чувствительной, что обсуждается на одном уровне с созданием белорусского космического агентства.

Почему же отрасль, к которой приковано такое пристальное внимание и куда вливаются миллиарды рублей, никак не выходит из зоны хронических проблем?

Аграрная сфера: не в коня корм

Белорусская экономическая модель сформирована бывшим руководителем типичного советского совхоза, который распространил знакомый ему подход на всю экономику. Так стоит ли удивляться, что и спустя тридцать лет аграрная отрасль топчется в кругу характерных болезней советского сельского хозяйства? Это дефицит, неэффективность, приписки, массовая гибель сельскохозяйственных животных.

Что особенно парадоксально: сельское хозяйство остается для государства одной из самых приоритетных отраслей. Его регулярно поддерживают бюджетными вливаниями, а многие чиновники, включая высшее руководство, — выходцы из аграрной сферы.

Казалось бы, они должны понимать всю ее специфику и знать, где узкие места. Однако, хотя этим проблемам уделяют много внимания и времени, они не только не исчезают, но часто возвращаются в еще более тяжелой форме.

С небес на землю

На одном из недавних совещаний у Александра Лукашенко обсуждали и стратегическое направление в виде космической программы, и совсем земной вопрос — падёж скота.

Он, по выражению Лукашенко, достиг «исторического максимума». Министр сельского хозяйства Юрий Горлов привел статистику: в 2024 году погибло почти 148 тыс. голов крупного рогатого скота, а за первые четыре месяца 2025-го — еще 52 тыс. Более половины — телята младше шести месяцев, треть — взрослые коровы.

Официальные органы, включая Комитет госконтроля и Минсельхозпрод, уверяют: причины — нарушение технологий кормления и содержания, а также слабая дисциплина на местах.

Однако в этих заявлениях нет ни слова о ветеринарной ситуации. Между тем Беларусь в последние годы наверняка сталкивалась со вспышками опасных заболеваний, которые отмечались в регионе: птичий грипп, африканская чума свиней, вирусные инфекции крупного рогатого скота.

На фоне укрупнения животноводческих комплексов — актуальной тенденции в белорусском сельском хозяйстве — даже незначительные эпидемии могут иметь катастрофические последствия. И, кажется, уже имеют.

Добавим к этому экономические реалии: санкции, снижение бюджетных доходов и, как следствие, урезание субсидий сельскому хозяйству. Все это напрямую влияет на доступность качественной ветеринарии, семенного материала и сбалансированных кормов.

При этом кадровый голод в аграрной отрасли остается столь же острой проблемой, как и в других сферах. Только если айтишник может уехать за границу, то ветеринар или агроном просто уходит из профессии.

Сельское хозяйство давно страдает от нехватки квалифицированных специалистов. Работа тяжелая, зарплаты низкие, инфраструктура — как правило, так себе. Молодежь идти в деревню или оставаться в ней не хочет, а те, кто все же приходит, надолго не задерживаются.

В результате на полях и фермах часто работают люди без достаточной подготовки или те, кто уже выгорел и демотивирован. Система выживает на энтузиазме отдельных управленцев и работников.

Горькая ирония еще и в том, что именно таких энтузиастов — тех, у кого собственное мнение, инициативы, — система из себя изживает.

Вот вам и «продовольственная безопасность»!

Проблемы, впрочем, не ограничиваются только падежом коров. Статистика показывает: белорусское животноводство сокращается по всем параметрам.

За последние 10 лет поголовье крупного рогатого скота снизилось с 4,35 до 4,1 млн голов, коров — с 1,51 до 1,43 млн. В свиноводстве потери еще значительнее: почти миллион голов — было 3,18 млн, стало 2,2 млн.

Схожая динамика, если посмотреть на поголовье овец, коз и лошадей. Последних на начало 2025 года осталось всего 18 тыс. — в 3,5 раза меньше, чем десять лет назад. Резко сократилось и кролиководство: с 306 до 149 тыс. голов. Даже пчеловодство, казалось бы, нишевая и стабильная отрасль, просело с 202 до 149 тыс. пчелосемей.

На этом фоне птицеводство выглядит едва ли не единственным относительно устойчивым сегментом. Поголовье птицы в 2025 году составило 51,4 млн голов — это даже немного выше уровня 2016 года.

Высокий местный и экспортный спрос, быстрые циклы производства и меньшая зависимость от импорта позволяют этой отрасли чувствовать себя увереннее остальных.

Тем не менее общая картина крайне сложна. Уменьшение поголовья — это не просто абстрактная статистика. Это сигнал как о снижении внутреннего продовольственного потенциала, так и об ограничении экспортных возможностей.

А причина, как и в 80-х — неэффективность управленческой парадигмы в экономике. Пока на белорусских полках еще хватает отечественного мяса и молока, но устойчивость поставок на внешние рынки уже вызывает все больше сомнений.

Да и до дефицита на внутреннем рынке, как показала картошка, тоже может быть недалеко.

Алесь Гудия, «Позiрк»

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