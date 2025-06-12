В Гомельскую область прилетела тропическая птица
- 12.06.2025, 14:04
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В Беларусь она прилетает лишь на два месяца.
В Ветковском районе заметили тропическую птицу, включенную в Красную книгу. Это золотистая щурка, которая прилетела с зимовки, сообщают в Гомельском облисполкоме.
Щурка поселилась в карьере возле поселка Однополье, и сейчас там рекомендуют прекратить работы. Гнездование краснокнижной птицы подтвердила преподавательница кафедры биологии Гомельского госуниверситета Ирина Куроченко.
Золотистая щурка прилетела в Беларусь из тропических широт, зимует она в Тропической Африке или Индии. В Беларусь прилетает только в конце мая на два месяца.
В карьере под Веткой она живет вместе с колонией береговых ласточек.
В Гомельском облисполкоме рекомендовали не только запретить земляные работы в карьере, где поселилась золотистая щурка, но и ограничить количество техники на период вывода потомства до августа 2025 года.