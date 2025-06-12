Авиакатастрофа в Индии: самолет упал на общежитие врачей 12.06.2025, 14:11

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Многие пассажиры погибли.

Самолет авиакомпании Air India, потерпевший крушение в городе Ахмадабад в Индии в четверг, 12 июня, упал на здание общежития врачей, сообщили в местной полиции, пишет индийское агентство ANI.

Полиция и другие экстренные службы прибыли на место авиакатастрофы в течение двух-трех минут.

Министр здравоохранения Индии подтвердил наличие жертв в результате падения самолета. По его словам, «многие пассажиры погибли», пишет The Guardian.

Ранее индийские СМИ писали, что в результате падения пассажирского самолета могли погибнуть свыше 30 человек.

На борту Boeing 787−8 Dreamliner находились 242 человека, в том числе 10 членов экипажа. Среди них — 169 граждан Индии, 53 — Британии, а также канадец и португальцы.

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