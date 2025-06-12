Появился шикарный подарок для поклонников «Властелина колец»
- 12.06.2025, 14:21
Всего выпущено 999 экземпляров.
Итальянская компания Montegrappa, основанная в 1912 году и известная своими элитными письменными принадлежностями, представила коллекционную ручку «Ода Бэг Энду» («Ode To Bag End») — настоящий шедевр для поклонников вселенной Дж. Р. Р. Толкина, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).
Дизайн ручки вдохновлен уютным домом хоббитов — Бэг Эндом, где начинались приключения Бильбо и Фродо Бэггинсов. Колпачок ручки вручную расписан и воссоздает вход в дом, а сама ручка сочетает в себе степенность и игривость — как и сама история хоббитов.
Модель оформлена в теплых тонах, с элементами из желтого и розового золота, а также рутения. Ствол из латуни украшен наложением из смолы с древесной текстурой, придающей изделию архитектурную глубину. Перьевая ручка снабжена 14-каратным золотым пером.
«Ода Бэг Энду» доступна в трех вариантах — перьевая, роллер и шариковая ручка. Всего выпущено 999 экземпляров, что делает эту серию особенно ценной для коллекционеров.
С длиной 142 мм и диаметром 18 мм, ручка ощущается солидной и надежной в руке. Это не просто предмет роскоши, а настоящий инструмент для тех, кто хочет писать так, как писал сам Толкин — с воображением и душой.