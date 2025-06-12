ЕС предлагает новый пакет санкций против России: пять вопросов и ответов 12.06.2025, 14:20

Как повлияет на Москву снижение нефтяного потолка?

Во вторник, 10 июня, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила восемнадцатый пакет санкций ЕС против России, направленный на усиление давления за агрессию против Украины. В нем — запрет на любые операции с газопроводами «Северный поток», санкции против более чем 20 российских банков и снижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Пакет будет обсуждаться на саммите G7 в Канаде, а окончательное решение остается за всеми 27 странами-членами ЕС. Atlantic Coiuncil разъясняет ключевые аспекты нового санкционного пакета ЕС против России (перевод — сайт Charter97.org):

Что будет с «Северным потоком»?

Предложенные меры фактически ставят крест на проекте «Северный поток-2». Новый запрет не позволит европейским операторам вести какие-либо сделки — прямые или косвенные — с «Северным потоком-1» и «Северным потоком-2». Это решение исключает возможность возобновления поставок российского газа и посылает сигнал глобальным поставщикам СПГ, что Европа окончательно разрывает энергетическую зависимость от России.

Как повлияет снижение нефтяного потолка?

Снижение ценового потолка на российскую нефть может сократить доходы Москвы, однако эффективность зависит от контроля за исполнением. Россия уже создала «теневой флот» для обхода санкций. Тем не менее снижение предела отражает падение мировых цен на нефть (Brent — $67,24) и стремление Запада усилить давление на Кремль.

Что еще включено в пакет?

Впервые ЕС предложил запрет на транзакции с финансовыми операторами из третьих стран, поддерживающих торговлю с Россией в обход санкций — фактически шаг в сторону вторичных санкций, ранее вызывавших споры внутри ЕС.

Что дальше?

Пакет — пока предложение. Он требует единогласного одобрения всех членов ЕС. Ожидается сопротивление со стороны Венгрии и Словакии, но опыт предыдущих 17 раундов санкций показывает, что компромисс возможен.

Как отреагируют США?

Реакция Вашингтона, особенно со стороны администрации Трампа, остается неопределенной. Однако ЕС демонстрирует серьезность намерений и готовность действовать совместно с США для усиления давления на Москву.

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