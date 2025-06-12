Слабое место России Саид Исмагилов

12.06.2025, 14:26

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Саид Исмагилов

Нащупывается еще одно звено, которым Украине надо воспользоваться.

Интересные новости наблюдаются в стане врагов, по отношению к мусульманам. То ли какое-то обострение, то ли Курбан-Байрам испугал (а безграничное море мусульман в центре Москвы производит еще то впечатление), но в глазах РПЦ мусульмане России все четче ассоциируются как угроза, с которой нужно что-то немедленно делать. Кажется, нащупывается еще одно слабое звено «всенародного единства», которым Украине надо воспользоваться.

Сначала накануне мусульманского праздника Курбан-Байрам, во время одной из своих проповедей, схиигумен Валаамского монастыря Гавриил заявил, что «мусульмане — это целая армия, которая может вырезать москвичей, если мулла даст на это приказ» (спойлер — не даст, все муллы коллеги схиигумена по службе).

Это заявление вызвало немалый резонанс, потому что религиозный лидер открыто заявил, что мусульмане представляют угрозу «Святой Руси». Российские шовинисты и исламофобы всех мастей сразу схватились за это заявление. А путинские мусульмане начали жаловаться на Гавриила. Наконец сообщается, что его отстранили от должности, но я уверен, что пойдет на повышение.

А вот на днях всплыл новый документ в котором митрополит Симферопольский и Крымский Тихон распорядился провести мероприятия, направленные на то, чтобы обратить мусульман полуострова в христианство.

В частности, в пункте 4 указано:

«Пусть их дети рождаются уже как православные христиане, как сыны Святой Руси, которые готовы со светлой совестью и открытым сердцем защищать землю предков, будучи настоящими русскими по духу».

Очевидно, имперской идеологии «Русского мира» недостаточно, что мусульмане из всех регионов РФ гибнут в мясных штурмах на полях Украины, им надо, чтобы они погибали «настоящими русскими по духу». Вывод — мусульмане России не настоящие русские. Для меня это не новость, там градация такая:

— москвичи 1 сорт;

— русские большие города 2 сорт;

— все остальные, считающие себя русскими, 3 сорт;

— не русские 4 сорт;

— населения оккупированных территорий 5 сорт;

— иностранцы-гастарбайтеры за людей не считаются.

Отношение к мусульманам в России, как к людям 4 сорта, меня не удивляет, но разрабатывать документы по целенаправленному прозелитизму крымскотатарского народа (ну, а кого еще митрополит Симферопольский и Крымский собрался делать настоящими русскими по духу?) это откровенное пренебрежение к народу, в том числе, и к муфтиям и муфтиятам (их там два) Крыма.

Я думаю муфтии как всегда утрутся, и максимум выдадут какое-то оскорбленное заявление, но их уже поставили в известность — готовьтесь. Тот, кто присягает оккупанту теряет все, в том числе, и достоинство. О них вытрут ноги, и не один раз. А в здоровом свободном демократическом обществе церкви и религиозные организации сплачиваются вокруг единства, защиты национальных интересов, достоинства, нравственности, благотворительности, просвещения, уважения друг к другу, не вынашивая планы по прозелитизму и ассимиляции сограждан других религиозных взглядов. Деятелям РПЦ такие простые ценности не понятны, имперцам слишком сложно видеть в другом не врага и угрозу, а собрата.

Предлагаю усилить информационную работу среди мусульман России. Я давно говорю — ахиллесова пята этой недоимперии — мусульмане. Их притесняют и угнетают, раскачивать эту лодку нужно именно с мусульман, а на официальное мусульманское духовенство не обращайте внимания, там под имамскими накидками погоны ФСБ. Наша цель — развал России.

Саид Исмагилов, «Фейсбук»

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