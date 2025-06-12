Кэллог рассказал, как может завершиться война России против Украины 2 12.06.2025, 14:49

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Кит Келлог

Спецпредставитель президента США сравнил Зеленского с Линкольном.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог рассказал, каким может быть завершение российской агрессии против Украины, пишет New Voice.

В Брюсселе во время форума Немецкого фонда Маршалла Келлог сообщил, что ожидает «чувство уверенности» после ознакомления с украинским и российским предложениями по завершению войны.

«Сейчас мы достаточно уверенно себя чувствуем. Мы знаем, как может и должно выглядеть конечное состояние. И если бы мы могли просто дойти до этого момента, то, считаем, это можно „выиграть“. Под выигрышем я имею в виду возможность дойти до мирного соглашения», — заявил Келлог.

Он уточнил, что «конечное состояние» может выглядеть как всеобъемлющее прекращение огня.

«Прекращение огня на месте — то есть на земле, на которой вы физически находитесь», — сказал он.

Спецпредставитель Трампа добавил, что после прекращения огня США ожидают возвращения в Украину детей и обмен пленными.

«Затем — попытаться вернуть россиян к тому, что я бы назвал Лигой Наций. Поэтому все работают вместе… Вы все можете жить с результатами этого в долгосрочной перспективе», — подчеркнул Келлог.

Он также отметил усилия Владимира Зеленского и отметил, что обращал на это внимание президента США.

«У нас не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который бы должен был делать то, что сделал президент Зеленский. Он ведет войну за национальное выживание на своей собственной земле», — подчеркнул он.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

Украина предложила агрессору встречу на уровне лидеров до конца месяца с возможностью присутствия третьей стороны — например, американского президента. После этого Песков заявил, что в ближайшее время переговоры «вряд ли» состоятся.

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