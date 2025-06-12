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Президент Чехии высказался за переход страны на евро

  • 12.06.2025, 14:53
Президент Чехии высказался за переход страны на евро
Петр Павел
Фото: EPA

Преимущества сохранения кроны ограничены.

Президент Чехии Петр Павел подчеркнул необходимость перехода его страны на евро, поскольку эта валюта является средством для содействия торговле и избежания исключения из процесса принятия ключевых решений членами еврозоны.

Об этом чешский президент заявил в интервью Bloomberg.

По словам Павла, учитывая глубокую интеграцию экономики страны в еврозону, политическое и общественное противодействие переходу на новую валюту носит «эмоциональный и иррациональный характер».

Он добавил, что преимущества сохранения кроны и независимой денежно-кредитной политики ограничены.

«Очень целесообразно как можно быстрее перейти на евро, поскольку большинство наших экспортно-ориентированных компаний уже работают с евро на ежедневной основе. Мы не хотим отставать», – подчеркнул Павел.

В то же время, поскольку две крупнейшие партии в чешском парламенте выступают против перехода, Павел заявил, что процесс присоединения к еврозоне вряд ли начнется в ближайшее время.

Однако он отметил, что будет продолжать продвигать эту идею и продвигать успешное введение евро в других восточноевропейских странах ЕС, таких как Словакия и Хорватия.

«Рано или поздно, я верю, что рациональные соображения приведут нас к принятию евро. Но на это потребуется некоторое время», – добавил Павел.

Хотя экспортеры уже годами настаивают на вступлении Чехии в еврозону, опросы общественного мнения показывают, что по крайней мере половина чешских избирателей против этого.

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