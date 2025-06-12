В Беларуси запретили маслины и печенье популярных марок
- 12.06.2025, 14:52
В них нашли добавки, которые нельзя использовать.
В список опасной продукции Госстандарта попали испанские маслины и российское печенье популярных торговых марок. В них нашли добавки, которые нельзя использовать, пишет «Онлайнер».
Под запрет попали маслины с косточкой, которые производит фирма Olive Line Int., S.L., а импортируют минские компании «ОРБИУС» и «Доброном». В них обнаружили незаявленную изготовителем в маркировке недопустимую пищевую добавку диоксид серы (Е220).
Также запретили печенье «Вишневые тарталетки» от российского бренда «Кухмастер». В Беларусь их завозит компания «Альтерини». Причина запрета: в вишневой начинке тоже нашли незаявленную в маркировке недопустимую пищевую добавку — бензоат натрия (Е211).
С 11 июня 2025 года эти маслины и печенье запрещено ввозить и продавать в Беларуси, а уже ввезенные предписано изъять из обращения.