В Беларуси запретили маслины и печенье популярных марок 12.06.2025, 14:52

В них нашли добавки, которые нельзя использовать.

В список опасной продукции Госстандарта попали испанские маслины и российское печенье популярных торговых марок. В них нашли добавки, которые нельзя использовать, пишет «Онлайнер».

Под запрет попали маслины с косточкой, которые производит фирма Olive Line Int., S.L., а импортируют минские компании «ОРБИУС» и «Доброном». В них обнаружили незаявленную изготовителем в маркировке недопустимую пищевую добавку диоксид серы (Е220).

Также запретили печенье «Вишневые тарталетки» от российского бренда «Кухмастер». В Беларусь их завозит компания «Альтерини». Причина запрета: в вишневой начинке тоже нашли незаявленную в маркировке недопустимую пищевую добавку — бензоат натрия (Е211).

С 11 июня 2025 года эти маслины и печенье запрещено ввозить и продавать в Беларуси, а уже ввезенные предписано изъять из обращения.

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