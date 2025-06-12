ЕС вводит новые пошлины на белорусскую сельскохозяйственную продукцию и удобрения 12.06.2025, 14:56

Постановление вступает в силу с 1 июля.

Евросовет принял постановление, которое вводит новые тарифы на оставшуюся сельскохозяйственную продукцию и некоторые удобрения из Беларуси и России, которые еще не облагались дополнительными таможенными пошлинами. Цель в том, чтобы уменьшить зависимость ЕС от этого импорта, а также сократить доходы от российского экспорта, тем самым ограничивая способность РФ финансировать войну против Украины, говорится в пресс-релизе Совета Евросоюза.

После вступления законодательства в силу тарифы ЕС будут применяться ко всем сельскохозяйственным продуктам из России, поскольку другие сельскохозяйственные товары уже облагаются таможенными пошлинами. Новые тарифы будут применяться к товарам, которые составили около 15% всего сельскохозяйственного импорта из России в 2023 году. В случае удобрений новые тарифы будут применяться к «некоторым продуктам на основе азота».

«Помимо ослабления военной экономики России, новые тарифы помогут снизить зависимость ЕС от России и Беларуси, а также повысят диверсификацию и внутреннее производство. Это позволит диверсифицировать поставки, гарантируя стабильные поставки удобрений и, что особенно важно, сохраняя доступность для фермеров ЕС», — указано в сообщении Евросовета.

Реализация этих тарифов будет тщательно контролироваться, чтобы гарантировать защиту отрасли удобрений и фермеров ЕС. Повышение тарифов на удобрения будет происходить постепенно, в течение переходного периода в три года.

Введение тарифов повысит экономическую безопасность ЕС и сократит зависимость от России, считает заместитель госсекретаря Министерства экономического развития и технологий Польши Михал Барановский.

Постановление Евросовета вступит в силу с 1 июля 2025 года.

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