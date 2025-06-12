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Стали известны результаты первых двух дней ЦТ в Беларуси

  • 12.06.2025, 15:16
Стали известны результаты первых двух дней ЦТ в Беларуси

В них приняли участие почти 20 тысяч абитуриентов.

Стали известны результаты первых двух дней проведения централизованного тестирования от 26 и 29 мая 2025 года, которые были совмещены с днями проведения централизованного экзамена, сообщило Министерство образования.

26 мая в централизованном тестировании по профильным учебным предметам приняло участие 8 тысяч выпускников средних специальных учебных заведений и выпускников прошлых лет.

А 29 мая в централизованном тестировании по русскому и белорусскому языкам участвовали уже 11,8 тысячи абитуриентов — 10,1 тысячи сдавали русский, 1,7 тысячи — белорусский.

Максимально возможный результат 100 баллов по государственным языкам в эти дни удалось получить 58 абитуриентам, в том числе 46 — по русскому языку, 12 — по белорусскому языку.

Максимально возможный результат 100 баллов по профильным учебным предметам в эти дни удалось получить 100 абитуриентам, в том числе 57 — по иностранному языку, 16 — по математике.

Средний тестовый балл по русскому языку составил 47,8 балла, по белорусскому языку — 48,9 баллов, по истории Беларуси — 49,3 балла, по обществоведению — 56,1 балла.

Абитуриенты, которые не смогли принять участие в централизованном тестировании в основные сроки смогут пройти его в резервные дни. В текущем году предусмотрены резервные дни проведения ЦТ 19, 21 и 23 июня.

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