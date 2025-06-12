Доллар упал до трехлетнего минимума 4 12.06.2025, 15:20

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Причина — тарифы Трампа.

Последние торговые угрозы президента США Дональда Трампа привели к падению доллара в четверг до самого низкого уровня за три года, поскольку растущее беспокойство относительно торговли и геополитики создало новое давление на валюту.

Как пишет издание Financial Times, доллар снизился после того, как президент США заявил журналистам, что в течение следующих нескольких недель направит письма торговым партнерам с изложением новых тарифных ставок, поскольку в следующем месяце приближается конец 90-дневной паузы по так называемым «взаимным» пошлинам.

Доллар США упал на 0,8% относительно валютной корзины своих торговых партнеров, включая фунт и евро. Этот шаг означает, что валюта упала ниже минимума, которого она достигла после блиц-акции тарифов Трампа «День освобождения» в начале апреля, и до самого низкого уровня с марта 2022 года.

«Комментарий (Дональда Трампа), безусловно, указывает на возобновление эскалации торговой напряженности в преддверии официального срока», - сказал Ли Хардман, старший валютный аналитик MUFG.

Хотя торговая напряженность продолжает давить на доллар, акции с тех пор восстановились после апрельского падения, индекс S&P 500 за последние дни достиг нового исторического максимума. Фьючерсные рынки в четверг показали падение индекса Wall Street на 0,5%. Акции также упали в Европе, индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,9%.

Более низкая, чем ожидалось, инфляция в США также повлияла на доллар на этой неделе, открыв путь для более быстрого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Зато сигналы Европейского центрального банка на прошлой неделе о том, что он может приблизиться к концу цикла снижения ставок, подтолкнули евро вверх.

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