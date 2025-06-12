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Украина и Россия провели новый обмен пленными

  • 12.06.2025, 15:30
Украина и Россия провели новый обмен пленными

В Украину вернулись бойцы, которых считали пропавшими без вести.

Во время сегодняшнего обмена в Украину вернулись в частности тяжелораненые и тяжелобольные украинские защитники. Часть из них считали пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Сегодня состоялся очередной этап большого обмена пленными согласно договоренностям в Стамбуле.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными по поручению президента Украины Владимира Зеленского вернул из российского плена группу защитников из категории «тяжелораненые и тяжелобольные».

В штабе сообщили, что на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских сил, Воздушных сил, сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. В то же время известно, что все освобожденные защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава.

«Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести», - сообщили в штабе.

В целом, по данным Координационного штаба, домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

«Освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе», - добавили в штабе.

Стоит заметить, что сегодняшний обмен является частью большого обмена в категориях военнослужащих в возрасте до 25 лет, а также тяжелораненых и тяжелобольных.

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