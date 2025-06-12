«Жизнь засияла новыми красками в 90 лет» 12.06.2025, 15:28

иллюстративное фото

Трогательная история белоруски.

Читательница сайта Charter97.org рассказала о новости которая заставила ее улыбнуться:

— Вчера мне звонит подруга и делится своими семейными новостями:

— Моя бабушка летит в США.

Нам с ней уже за сорок, и я спрашиваю:

— Алена, а сколько лет твоей бабушке?

— О, моя бабушка уже почти век как живет! 91 год, — отвечает подруга.

— Да как же она вообще справится, чтобы добраться до этой Америки?

— А она прошлым летом уже летала. Представляешь, первый раз в жизни на самолете и первый раз выехала за границу. Ты знаешь, баба Маня из маленькой полесской деревни. Так вот, она была поражена, просто шокирована! Мы ее посадим на автобус до Варшавы, а там сын встретит, дальше они вместе полетят. Я ей говорю: «Бабушка, ты понимаешь, что можешь там и умереть?», а она в ответ: «Ты не представляешь, внучка, как же там хорошо, в Америке!»

Так что иногда, когда тебе кажется, что жизнь превратилась в сплошную черную полосу, подумай, сколько еще всего может случиться! Для бабушки моей подруги жизнь засияла новыми красками в 90 лет. Так что пусть Бог даст каждому из нас дожить и пережить!

А пока берегите себя и своих близких и помните, что «светит свет во тьме».

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