Налоговики объяснили, почему в агентства недвижимости приходили «маски-шоу» 12.06.2025, 15:37

Якобы компании скрывали выручку от услуг.

Работу агентств недвижимости в Беларуси продолжат проверять. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич, сообщает «Еврорадио».

Чиновник пояснил, что налоговики и силовики разоблачили «серьезные систематические действия» со стороны компаний, оказывающих риелторские услуги. По его словам, эти компании скрывали выручку от оказанных услуг.

О массовых обысках в агентствах недвижимости стало известно в начале апреля. Сведения о «масках-шоу» и задержаниях приходили из разных регионов Беларуси. По неофициальным источникам, силовики изучили годовые отчеты по финансовым показателям и зарплатам в агентствах недвижимости. После этого они пришли в те компании, которые подозревали в уклонении от налогов, получении денег «мимо кассы» и выплате зарплат в конвертах.

Как заявил Владимир Муквич, некоторые фирмы «пошли на добровольное решение» вопросов. Судя по всему, компании оплатили выставленный «ценник», погасив начисленные доплаты.

«По ряду компаний будет принято решение по назначению проверок», — добавил замминистра.

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