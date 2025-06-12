Продлили срок действия чеков «Имущество» 2 12.06.2025, 16:01

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Эти чеки выдавались людям во время приватизации в 1994—1997 годах.

В Беларуси продлили срок действия именных приватизационных чеков «Имущество» до 31 декабря 2030 года. Об этом сообщил Государственный комитет по имуществу.

Эти чеки выдавались людям во время приватизации в 1994—1997 годах. Ими пользовались, чтобы получить собственность на квартиры и дома. Теперь их можно либо сохранить до истечения срока и получить компенсацию от государства, либо обменять на акции государственных предприятий.

Обменять можно чеки, полученные лично, а также те, что были получены в наследство или подарены близкими родственниками. Но есть ограничение — не более 250 чеков на человека за весь период бесплатной приватизации. К близким родственникам относятся родители, дети, муж или жена, братья и сестры, внуки, бабушки, дедушки, а также тесть, теща, свекор и свекровь.

По данным «Беларусбанка», чеки можно обменять на акции около 160 открытых акционерных обществ. Например, это Витебский мотороремонтный завод, предприятие «Камволь», «Опытный завод металлоконструкций» в Минске, Пружанский льнозавод, «Гомельстройматериалы», Каменецкий райагросервис и другие.

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