Как ответить Орбану Петр Олещук

12.06.2025, 16:16

2,136

Венгрия фактически стала каналом влияния Кремля.

Современная Европа сталкивается не только с внешними угрозами, но и с внутренними, куда более опасными из-за своей скрытности и системности. Одним из наиболее тревожных факторов стала политика премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который, оставаясь формально частью Европейского Союза и НАТО, фактически действует вразрез с интересами западного сообщества и все чаще демонстрирует стратегическое сближение с Кремлем.

Режим Орбана последовательно разрушает основы европейской солидарности. Под предлогом защиты национального суверенитета он блокирует решения ЕС, направленные на поддержку Украины, ослабляет режим санкций против России и продвигает нарративы, дискредитирующие западные ценности. Речь уже не идет о суверенной внешней политике — речь идет о сознательном подрыве коллективной безопасности Европы изнутри.

Показательно, что Венгрия продолжает углублять сотрудничество с Москвой даже после начала полномасштабной войны России против Украины. Будапешт отказывается участвовать в поставках вооружений Киеву, саботирует антироссийские резолюции, а Орбан лично выступает с заявлениями, оправдывающими действия Кремля. Его риторика все больше напоминает лексику российской пропаганды — разговоры о «традиционных ценностях», «глобалистских угрозах» и «внешнем управлении», призванные отвлечь внимание от реальных источников угроз.

Особую тревогу вызывает деятельность венгерских структур за пределами своей страны. Весной 2025 года Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии агентурной сети, связанной с венгерскими спецслужбами, действовавшей на территории Закарпатья. По данным следствия, эта сеть не только занималась сбором информации, но и вела целенаправленную работу по дестабилизации региона: разжиганию межэтнической напряженности, распространению дезинформации и подрыву доверия к украинским государственным институтам. Это не дипломатический инцидент — это сознательная операция, которая вполне укладывается в модель гибридной войны, активно используемую Россией.

Венгрия при Орбане фактически стала каналом влияния Кремля в европейских структурах. Под видом «альтернативной точки зрения» Будапешт на деле блокирует принятие ключевых решений, оказывает политическое прикрытие действиям Москвы и способствует разобщению союзников. Энергетические сделки с «Газпромом» и «Росатомом», регулярные контакты Орбана с Путиным, демонстративная враждебность к украинскому государству — все это элементы общей картины.

Параллельно внутри Венгрии продолжается демонтаж демократических институтов. Независимые СМИ подвергаются давлению, суды теряют автономию, правозащитные организации маргинализируются. Политика Орбана базируется на концентрации власти, подавлении инакомыслия и культивировании образа внешнего врага. Все это делается в упаковке «национального интереса», но по своей сути представляет собой классический авторитарный курс, замаскированный под формальные демократические процедуры.

Европейский союз не может позволить себе игнорировать эти процессы. Внутриполитические маневры Орбана давно переросли в прямую угрозу общим принципам и институтам европейского единства. Если одна из стран-членов ЕС системно действует в интересах враждебного внешнего режима, блокирует консенсус и подрывает совместные усилия по защите демократии — на это необходимо реагировать решительно и последовательно.

Речь идет не о временном политическом разногласии. Речь идет о стратегическом выборе, который Будапешт сделал в пользу авторитарных союзников и в ущерб демократическому будущему Европы. Чем дольше этот выбор остается безнаказанным, тем глубже риски для всего Европейского проекта. Орбанская Венгрия — это уже не просто партнер, который «мысляще иначе». Это точка проникновения влияния Кремля в самую сердцевину Европы. И если ЕС хочет сохранить свои ценности, он обязан выработать инструменты политического, юридического и финансового воздействия на тех, кто изнутри ослабляет Союз.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com