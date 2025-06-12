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«Зарплаты этих людей держатся в строгом секрете»

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  • 12.06.2025, 16:23
  • 3,268
«Зарплаты этих людей держатся в строгом секрете»

Белоруска рассказала о странном «эксперименте» Лукашенко.

Пока Беларусь ожидает поступления рабочей силы из Пакистана, на небольшом заводе в белорусском городе появились четверо граждан Узбекистана пишет читательница сайта Charter97.org:

— Не знаю, это государственный эксперимент или просто стечение обстоятельств. Но зарплаты этих людей держатся в строгом секрете.

Ведут себя узбеки спокойно, работают, как и белорусы. Появились они у нас несколько месяцев назад. Сколько еще смогут продержаться — сказать сложно. Работа тяжелая, зарплаты маленькие, по крайней мере, у местных.

По этому поводу вспомнилась мне другая курьезная история из нашего поселка. Было это еще до войны. Украинцы очень любили Лукашенко. Они были заражены пропагандой и верили в «порядок и справедливость» в нашей стране.

Так вот, в нашем поселке поселились две украинские семьи. Поверили в нашу сказку и переехали жить и работать в наш городок. Только выдержали они не больше трех месяцев. После сказали: «Как вы здесь живете? За эти деньги и помрешь, не то что поживешь!» Собрали вещи, жен и детей, и вернулись домой.

Сколько продержатся узбеки — вопрос открытый. Приедут ли пакистанцы — вопрос риторический.

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