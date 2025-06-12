NYT: Германия стремится покупать газ где угодно, кроме России 12.06.2025, 16:25

Значительная часть СПГ поступает в Европу из США.

После вторжения России в Украину в 2022 году Германия осознала критическую зависимость от российского трубопроводного газа. В стране не было инфраструктуры для импорта сжиженного природного газа (СПГ), необходимого для поддержания работы промышленности и отопления. Сегодня ситуация изменилась: у Германии уже четыре терминала для приема СПГ, включая новый объект в Вильгельмсхафене, открытый в мае, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

СПГ на терминал поступает с побережья Мексиканского залива США. Проект стоимостью около 400 млн евро был реализован при участии голландской компании TES по заказу немецкого правительства. Изначально планировалось использовать терминал для более экологичного водородного топлива, но энергетический кризис заставил пересмотреть приоритеты.

Вильгельмсхафен стал ключевым звеном новой энергетической стратегии Германии. Благодаря плавучей установке Excelsior, газ возвращается в газообразное состояние и поступает в национальную сеть. В будущем здесь планируют построить постоянный энергетический хаб стоимостью несколько миллиардов евро с возможностью обработки больших объемов СПГ.

С 2022 года Европа увеличила свои мощности по приему СПГ на 40%, из них значительная часть — в Германии. Половина всего объема СПГ поступает на эти терминалы из США. Хотя общее потребление газа снижается, его гибкость и доступность из разных стран делает СПГ важным фактором энергетической безопасности.

Развитие терминалов также приносит экономические выгоды: в регионе создано около 1600 новых рабочих мест, и Вильгельмсхафен стал одним из самых быстрорастущих районов Нижней Саксонии.

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