Суд взыскал с коммунальщиков ущерб от падения дерева на автомобиль 1 12.06.2025, 16:30

Предприятие не предоставило достаточных доказательств отсутствия своей вины.

Сильными ветрами и ливнями в Беларуси уже никого не удивить. В стране начинает формироваться судебная практика по делам об ущербе вследствие непогоды. В одном из случаев Экономический суд взыскал ущерб за падение дерева на автомобиль с коммунального предприятия, на чьей территории оно находилось. Подробности сообщает пресс-служба Экономического суда Минска.

Между владельцем автомобиля и страховой организацией был заключен договор добровольного страхования. В марте 2022 года на территории неназванного коммунального унитарного предприятия дерево повредило этот автомобиль. Страховая организация возместила ущерб в рамках договора на более чем 4,7 тыс. рублей и решила через суд взыскать эту сумму с предприятия.

Представитель коммунального унитарного предприятия иск не признал и указывал, что дерево находилось в удовлетворительном состоянии, а его падение произошло из-за неблагоприятных погодных условий. В суде же решили рассмотреть изображения упавшего дерева и в качестве эксперта привлекли специалиста из Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси.

Специалист пояснил, что изображения комлевой части ствола (место, где ствол переходит в корень) и корней в месте вывала имеют принципиальное значение для определения категории аварийного состояния дерева. К его падению могла привести как критическая ветровая нагрузка, так и повреждение корневой системы.

По фотографиям суд не смог установить достоверную причину падения дерева. При этом коммунальное унитарное предприятие не предоставило достаточных доказательств отсутствия его вины. В том числе это не подтвердили акты обследования дерева, так как они были составлены на основании только визуальных осмотров, а у него могли быть и скрытые признаки опасности.

Примечательно, что по белорусскому законодательству вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. При этом свою невиновность должна доказывать непосредственно сторона, причинившая вред. В данном случае это коммунальное унитарное предприятие, на территории которого находилось дерево.

Экономический суд Минска, оценив доводы стороны, не увидел обстоятельства, которые исключают вину коммунального унитарного предприятия, так как оно не смогло доказать прямую причинно-следственную связь между сильным ветром и падением дерева на автомобиль.

В итоге по решению суда с коммунального унитарного предприятия взыскали ущерб, причиненный автомобилю.

Из решения суда следует, что если из-за непогоды упало дерево и повредило, например, автомобиль, то ущерб от этого можно взыскать с коммунальной организации, где оно находилось. При этом доказывать, что дерево упало только из-за сильного ветра, в суде должна будет сама организация.

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