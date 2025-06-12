Из Минска запустят еще одну скоростную электричку
- 12.06.2025, 16:51
Проект хотят реализовать за 3–4 года.
Полезный для путешественников железнодорожный маршрут хотят запустить в Беларуси, сообщил первый заместитель гендиректора Компании по развитию индустриального парка Кирилл Коротеев, пишет БелТА.
Осуществить задуманное планируют к 2028–2029 годам.
Речь идет о железнодорожном сообщении между белорусской столицей и национальным аэропортом «Минск» с одной остановкой на станции «Великий камень».
Проект пока находится в работе.
«Это долго проектировалось, обсуждалось. Были в прошлом году общественные обсуждения этого проекта. В этом году принято решение приступить к строительству. Сейчас формируются источники финансирования. Мы как парк определенные мероприятия планируем сделать. Сроки реализации – до 2028–2029 годов, когда пойдут первые составы», – пояснил эксперт.
Железнодорожная ветка будет строиться практически с нуля. Именно поэтому на реализацию задуманного предусмотрено несколько лет.
Скоростная электричка по маршруту будет отправляться с центрального железнодорожного вокзала Минска. Ее путь проляжет параллельно автодороге М2 в направлении аэропорта.