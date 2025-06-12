Из Минска запустят еще одну скоростную электричку 12.06.2025, 16:51

Проект хотят реализовать за 3–4 года.

Полезный для путешественников железнодорожный маршрут хотят запустить в Беларуси, сообщил первый заместитель гендиректора Компании по развитию индустриального парка Кирилл Коротеев, пишет БелТА.

Осуществить задуманное планируют к 2028–2029 годам.

Речь идет о железнодорожном сообщении между белорусской столицей и национальным аэропортом «Минск» с одной остановкой на станции «Великий камень».

Проект пока находится в работе.

«Это долго проектировалось, обсуждалось. Были в прошлом году общественные обсуждения этого проекта. В этом году принято решение приступить к строительству. Сейчас формируются источники финансирования. Мы как парк определенные мероприятия планируем сделать. Сроки реализации – до 2028–2029 годов, когда пойдут первые составы», – пояснил эксперт.

Железнодорожная ветка будет строиться практически с нуля. Именно поэтому на реализацию задуманного предусмотрено несколько лет.

Скоростная электричка по маршруту будет отправляться с центрального железнодорожного вокзала Минска. Ее путь проляжет параллельно автодороге М2 в направлении аэропорта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com