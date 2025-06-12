Европейский футбол установил новый финансовый рекорд 12.06.2025, 17:17

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Доходы вышли на рекордный уровень.

Европейский футбол продолжает наращивать доходы, которые вышли на рекордный уровень для этой индустрии.

Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на отчет Deloitte.

В сезоне-2023/24 общий доход всех клубов и футбольных ассоциаций Европы составил 38 миллиардов евро. Рост до рекордной суммы в истории составил 8 %.

Лидерами по доходности остаются чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Топ-5 лиг впервые заработали более 20 миллиардов евро из общей суммы всего континента.

В дальнейшем ожидается рост доходов европейского футбола. В Deloitte ожидают, что в сезоне-2024/25 сумма составит 39,3 миллиарда, а в 2025/26 – 43,1 миллиарда.

Также в прогнозе подчеркивается, что доминирующим продуктом европейского футбола останется английская Премьер-лига, которая будет укреплять свои позиции в ближайшие годы.

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