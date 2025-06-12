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Европейский футбол установил новый финансовый рекорд

  • 12.06.2025, 17:17
Европейский футбол установил новый финансовый рекорд
иллюстративное фото

Доходы вышли на рекордный уровень.

Европейский футбол продолжает наращивать доходы, которые вышли на рекордный уровень для этой индустрии.

Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на отчет Deloitte.

В сезоне-2023/24 общий доход всех клубов и футбольных ассоциаций Европы составил 38 миллиардов евро. Рост до рекордной суммы в истории составил 8 %.

Лидерами по доходности остаются чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. Топ-5 лиг впервые заработали более 20 миллиардов евро из общей суммы всего континента.

В дальнейшем ожидается рост доходов европейского футбола. В Deloitte ожидают, что в сезоне-2024/25 сумма составит 39,3 миллиарда, а в 2025/26 – 43,1 миллиарда.

Также в прогнозе подчеркивается, что доминирующим продуктом европейского футбола останется английская Премьер-лига, которая будет укреплять свои позиции в ближайшие годы.

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