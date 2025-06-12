Экономист рассказал об афере в сфере ЖКХ в Беларуси 1 12.06.2025, 17:19

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Власти рассказывают сказки о субсидировании.

Недавно Беларусь вошла в топ-стран с самой низкой коммуналкой. Экономист Андрей Маховский объяснил, почему радоваться этому скорее не стоит.

В рейтинге Numbeo наша страна расположилась на 98-м месте из 124.

— Государственные медиа очень возгордились этим рейтингом, рассказывая, какая у нас доступная коммуналка. Но довольно быстро сообразили, что это не очень хорошо, потому что белорусские соседи в этом рейтинге — такие страны, как Зимбабве и Нигерия, — говорит Маховский в эфире «Еврорадио».

— Когда говорят о доступности коммуналки, надо сравнивать еще и зарплаты. Если в Польше средняя зарплата 2400$, и поляк платит 300$ за коммуналку (за условную квартиру 85 м²), то у него на руках остается 2100$. Если белорус платит условно 50$ со средней зарплаты 870$, то у него остается 820$.

Экономист отмечает, что дешевые коммунальные услуги встречаются в бедных странах, потому что людям за нее нечем платить. А в контексте Беларуси важно еще и знать, как у нас формируются цены на коммуналку:

— Белорусы платят коммуналку из расчета 24 рубля за 1 Гкал. 1000 кубометров газа позволяет выработать 8 Гкал. При этом экономически обоснованный тариф в Беларуси — 132 рубля за 1 Гкал.

Так вот, если пересчитать цену газа на количество гигакалорий, выйдет, что власти считают экономически обоснованным тариф, при котором 1000 кубометров газа должно стоить 350$. А Беларусь покупает его по 128$. Нормальная такая наценка для тех, кого считают «тунеядцами» (они платят по экономически обоснованному тарифу).

Всем остальным оплата коммунальных услуг действительно субсидируется, но за счет предприятий. Предприятия получают газ от государства из расчета его цены в 220$. При этом государство его покупает по 128$. То есть наценка колоссальная. У нас МАРТ штрафует, если кто-то позволил наценку в 15%, ну так государство позволяет еще больше.

То есть относительно дешевые цены на коммуналку берутся за счет ограбления тех, кто вынужден платить по повышенным тарифам.

Это перекрестное субсидирование значит, что вам на заводе не доплачивают зарплату, потому что завод вынужден платить повышенную цену.

Так что рассказы про то, что белорусы не доплачивают за коммуналку, — это все сказки, заключает Андрей Маховский.

— Белорусы платят за коммуналку, только не напрямую, а зарплатами, которые им не доплачивают компании и заводы, потому что они вынуждены платить за газ и электричество по сильно завышенным тарифам. Если честно сказать — давайте все будут платить одинаково, тогда государство не сможет выступить в роли благодетеля.

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