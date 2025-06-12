ВВС США обнародовали первые фото новой стелс-ракеты с ядерным боезарядом 1 12.06.2025, 17:28

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Разработка остается засекреченной.

ВВС США представили первое изображение новой крылатой ракеты дальнего действия с ядерным боезарядом — AGM-181A LRSO (Long-Range Standoff). Разработка этой ракеты является приоритетом для Командования глобального удара и призвана заменить устаревшую AGM-86B, стоящую на вооружении с конца Холодной войны, пишет The War Zone (перевод — сайт Charter97.org).

Визуально LRSO напоминает высокотехнологичную AGM-158 JASSM: обратная V-образная хвостовая часть, трапециевидное сечение корпуса и клиновидный нос. Визуализация не показывает воздухозаборник — вероятно, по соображениям секретности. Некоторые элементы, возможно, намеренно скрыты или искажены.

Новая ракета должна обеспечить высокую выживаемость в условиях современной ПВО. Благодаря стелс-технологиям, дальности полета и способности автономно выбирать маршрут, LRSO станет важной частью стратегического ядерного арсенала США. Она будет неуязвимой для систем раннего обнаружения, ориентированных на баллистические угрозы, и способной действовать в условиях радиоэлектронного противодействия и отсутствия GPS.

Ракета будет нести обновленную термоядерную боеголовку W80-4 и войдет в состав масштабной программы Long Range Strike, включающей стратегический бомбардировщик B-21 Raider, модернизированные B-52 и новые элементы управления и разведки.

Хотя программа остается в значительной степени засекреченной, известно, что испытания ракеты уже ведутся. LRSO должна укрепить воздушную компоненту ядерной триады США, обеспечив гибкость и возможность демонстрации силы без немедленного применения оружия. Это делает ее важнейшим инструментом стратегического сдерживания в условиях новой гонки вооружений между великими державами.

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