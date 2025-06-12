Белгидромет предупредил о резком потеплении 1 12.06.2025, 17:31

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До +28 градусов.

Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +28 в июне 2025 года. Подробности озвучили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Синоптики отмечают, что погода в Беларуси уже с пятницы начнет улучшаться и станет теплее. Вместе с тем 13 июня прогнозируются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Утром и вечером ожидается усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. В ночное время будет от +7 до +13 градусов, в днем – от +17 до +22 градусов.

В субботу, 14 июня, осадков не прогнозируются. Кратковременные дожди возможны только по юго-восточной части Беларуси. В ночные и утренние часы возможен туман. Синоптики предупреждают, что днем в некоторых районах по Могилевской области сохранится сильный порывистый ветер от 15 до 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +8 до +14 градусов. Днем прогнозируется от +18 до +24 градусов.

«Воскресенье порадует жителей Беларуси прекращением осадков и повышением температуры воздуха до 20-26 градусов. Но теплее всего будет в понедельник, когда воздух по стране прогреется до плюс 21-28», - уточнили в Белгидромете.

Согласно прогнозу синоптиков, осадки будут маловероятны в большинстве районов Беларуси. Лишь в дневные часы по западу возможны кратковременные дожди и грозы.

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