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FT: Экономика России трещит по швам

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  • 12.06.2025, 17:40
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FT: Экономика России трещит по швам

«Военной кейнсианство» не спасло Кремль.

Российская экономика, несмотря на показную устойчивость, начинает демонстрировать признаки серьезного напряжения. Об этом свидетельствуют последние данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и оценки независимых экспертов, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

С момента полномасштабного вторжения в Украину, режим Путина задействовал так называемую «военную версию кейнсианства», мобилизовав все доступные внутренние и внешние ресурсы. Однако сегодня видно, что резервов больше нет, а ущерб, нанесенный невоенным отраслям, становится все очевиднее.

Рабочей силы все меньше: по оценкам CSIS, от 1 до 2 миллионов человек устранились из экономики. Причины: мобилизации, гибель на фронте и эмиграция. Зарплатный рост в оборонке, который ранее стимулировал рынок труда, начал замедляться. Производство вне военного сектора стагнирует, а показатели промышленности указывают на спад.

Финансовые показатели вызывают серьезные опасения. Доходность по долгосрочным облигациям уже более года ниже краткосрочной — классический признак надвигающейся рецессии.

При этом падение цен на нефть и ужесточение санкций США нанесли удар по бюджетным поступлениям. Финансирование войны теперь приходится отражать в официальных дефицитах и налогах.

Эксперты подчеркивают: экономика не рухнула, но становится все более уязвимой. Это — окно возможностей для усиления давления.

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