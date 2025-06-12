BBC: Уединение стало модным выбором 6 12.06.2025, 18:11

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Как это может сделать вас счастливее.

Современное общество все чаще переосмысливает одиночество: вместо источника грусти и изоляции оно становится способом заботы о себе и переоткрытия радости жизни. Новый тренд подчеркивают как фильмы, например «Идеальные дни» Вима Вендерса, так и книги, поднимающие тему уединения как силы, а не слабости, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

С 2024 года вышло сразу несколько популярных книг. В них одиночество рассматривается как осознанный выбор и путь к внутреннему равновесию. Британская писательница Эмма Гэннон в романе «Столик на одного» (“Table For One”) рассказывает историю девушки, находящей счастье не в паре, а в отношениях с самой собой.

Психологи подчеркивают разницу между одиночеством и уединением: первое может быть болезненным, второе — исцеляющим. Профессор Роберт Коплан считает, что пандемия дала многим возможность осознать ценность времени наедине с собой.

Авторы советуют использовать время в уединении для творческих занятий, прогулок, чтения или изучения нового. «Не откладывайте жизнь в ожидании настоящего начала — живите сейчас», — говорит журналистка Никола Слоусон.

Одиночество больше не воспринимается как недостаток. Это пространство для свободы, осознанности и самореализации — и у каждого теперь есть альтернатива старым сценариям.

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