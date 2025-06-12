Глава Минобороны Германии: Украина вступит в НАТО 1 12.06.2025, 18:31

Движение Киева в Альянс необратимо.

Будущее Украины однозначно связано с НАТО, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Писториус подчеркнул, что решения относительно необратимого движения Украины к вступлению в Альянс, принятые ранее на саммитах НАТО, остаются в силе. «Мы уже на саммитах в Вашингтоне и Брюсселе обсудили, что будущее Украины находится в НАТО. Я не думаю, что есть еще какие-то процессы, которые происходят в этом плане», — отметил министр (цитата по УНИАН).

Что касается итоговой декларации предстоящего саммита НАТО, который пройдет 24–25 июня в Гааге, Писториус добавил, что пока не может комментировать, какие именно формулировки относительно Украины будут в ней отражены. Глава Минобороны ФРГ также сообщил, что Германия планирует дополнительно выделить 1,9 миллиарда евро на поддержку Украины в 2025 году. Средства, в частности, пойдут на развитие производства украинского дальнобойного вооружения. Хотя окончательное решение еще не принято, Писториус выразил уверенность, что оно будет утверждено.

Вместе с тем, по словам министра, новое правительство Германии, возглавляемое канцлером Фридрихом Мерцем, не рассматривает возможность поставки крылатых ракет большой дальности Taurus Украине.

Владимир Зеленский, в свою очередь, в ходе пресс-конференции сообщил, что Германия разработала трехлетний план поставок систем противовоздушной обороны IRIS-T в Украину. «Это не значит, что столько лет будет война, но все равно Украину, нашу землю и покой наших людей надо защищать качественными системами ПВО. Я благодарен, что у нас есть понимание реализации этого проекта на ближайшие три года», — отметил украинский президент.

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