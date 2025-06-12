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Известный белорусский футболист решил завершить карьеру

  • 12.06.2025, 18:33
Известный белорусский футболист решил завершить карьеру

На родине он собрал все возможные трофеи, а потом и за границей не потерялся.

Защитник «Урала» из Екатеринбурга Егор Филипенко рассказал о размышлениях по поводу завершения профессиональной карьеры.

Его слова приводит BetNews.

По словам экс-игрока сборной, возвращение в чемпионат Беларуси он считает маловероятным. Так, 37-летний Егор ссылается на отсутствие интереса и неудовлетворительные условия:

«Объективно говоря, сейчас мне было бы очень тяжело найти мотивацию, чтобы вернуться играть в чемпионате Беларуси. Уровень инфраструктуры, стадионы – все это сильно сдерживает. Честно говоря, тяжело».

Филипенко также отметил, что даже участие в еврокубках не стало бы для него серьезным стимулом продолжать карьеру:

«Ну, допустим, еврокубки – это максимум восемь матчей. А что с остальными делать? Я же не скажу: давайте я буду играть только в еврокубках, а остальное – не могу. Это было бы абсурдно, и никто на такое не пойдет».

Футболист сообщил, что продлил контракт с «Уралом» еще на один год и рассматривает грядущий сезон как последний.

Футбольное образование Егор получил в минской школе «Смена», а затем – в академии БАТЭ. За основной состав борисовского клуба он дебютировал в 2006 году, и уже вскоре спортсмена заметили в России.

Филипенко подписал контракт с московским «Спартаком» в 2008 году.

В составе «красно-белых» он провел 16 матчей, однако закрепиться в основе не сумел.

В этот период он также выступал на правах аренды за «Томь» (2 матча) и «Сибирь» (18 матчей).

После провала в России Егор вернулся в БАТЭ: сначала на правах аренды, а затем на полноценной основе.

В этом клубе он провел наиболее успешный этап: более 200 матчей, 7 титулов чемпиона Беларуси, Кубок и Суперкубок страны.

Он также играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Далее защитник подписал контракт с испанской «Малагой» в 2015 году.

В Ла Лиге он провел 8 матчей, после чего отправился в Израиль, где играл за «Маккаби» из Тель-Авива (18 матчей) и «Ашдод» (14 матчей в аренде).

После заграничных выступлений Филипенко вновь оказался в чемпионате Беларуси. На этот раз – в составе «Шахтера».

С упомянутым клубом он стал чемпионом страны и вновь отправился в Россию.

Там Филипенко подписал контракт с «Уралом», к которому присоединился осенью 2022 года.

В 2025-м он продлил контракт еще на один сезон и заявил, что этот год, скорее всего, станет последним в его карьере.

За национальную команду Беларуси Филипенко сыграл 52 матча и однажды забил 1 мяч.

Особенно памятным стал гол защитника за молодежную сборную в ворота Чехии в 2011 году, который помог белорусам квалифицироваться на Олимпиаду-2012.

Достижения:

восьмикратный чемпион Беларуси с БАТЭ и «Шахтером»

обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси

участник Лиги чемпионов и Лиги Европы

провел 52 матча за сборную Беларуси

более 500 профессиональных игр в карьере.

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