закрыть
12 июня 2025, четверг, 20:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский анонсировал поставки ПВО IRIS-T в Украину

1
  • 12.06.2025, 18:51
  • 1,396
Зеленский анонсировал поставки ПВО IRIS-T в Украину

План поставок рассчитан на три года.

Украина получит новые системы ПВО IRIS-T от Германии. План поставок рассчитан на 3 года.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Глава государства отметил, что Украина благодарна Германии за поставки IRIS-T.

«Мы понимаем сейчас план поставок. Я не буду говорить обо всех деталях, но плане на ближайшие три года. И это для нас в любом случае очень важная помощь», - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это не означает, что война продлится еще три года. Украина хочет завершения войны. Но при этом спокойствие людей надо защищать качественными системами ПВО.

«Я благодарен, что у нас есть понимание реализации этого проекта на ближайшие три года», - добавил президент Украины.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина
Слабый ответ Путина
Слабый ответ Путина Павел Баев