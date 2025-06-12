Зеленский анонсировал поставки ПВО IRIS-T в Украину 1 12.06.2025, 18:51

1,396

План поставок рассчитан на три года.

Украина получит новые системы ПВО IRIS-T от Германии. План поставок рассчитан на 3 года.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Глава государства отметил, что Украина благодарна Германии за поставки IRIS-T.

«Мы понимаем сейчас план поставок. Я не буду говорить обо всех деталях, но плане на ближайшие три года. И это для нас в любом случае очень важная помощь», - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это не означает, что война продлится еще три года. Украина хочет завершения войны. Но при этом спокойствие людей надо защищать качественными системами ПВО.

«Я благодарен, что у нас есть понимание реализации этого проекта на ближайшие три года», - добавил президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com