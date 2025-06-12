В Беларуси сократили десятки тысяч правовых актов 4 12.06.2025, 19:08

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Подробности.

После ревизии законодательства число нормативных правовых актов в Беларуси уменьшилось на 22 тысячи. Этот вопрос, а также работа с обращениями граждан в числе прочих обсуждалась сегодня на совещании Лукашенко с руководством администрации диктатора.

По словам Александра Лукашенко, по-прежнему актуальными остаются вопросы избыточности законодательных норм и их дублирование. Он предложил пересмотреть все, что было принято за последние 10, 20, а возможно, и 30 лет, и исключить ненужное, оставив лишь действительно важное.

Масштабная ревизия началась некоторое время назад, уже обработано порядка 30% всех материалов, пишет БелТА. По словам заместителя главы администрации узурпатора Ольги Чуприс, число нормативных правовых актов уменьшилось на 22 тысячи.

Новая автоматизированная система подготовки проектов нормативных правовых актов (АИС «Нормотворчество») заработает в Беларуси с 1 июля.

«Там есть элементы искусственного интеллекта. Программа будет помогать формировать текст нормативно-правового акта. Это, конечно, только зачатки, но мы уже видим и дальнейшие пути», — отметила Ольга Чуприс.

Есть определенные улучшения и в работе с обращениями граждан. С января 2023 года работает единая республиканская автоматизированная система учета и обработки обращений. За это время белорусы написали 450 тысяч обращений — примерно по 200 тысяч в год.

«Сегодня мы ее дорабатываем. Особенно механизм отчетных данных и анализа этих обращений. По примеру Китая, может быть, в ближайшее время будем внедрять алгоритмы и элементы искусственного интеллекта», — отметил глава администрации правителя Дмитрий Крутой.

Значительная часть обращений по-прежнему поступает в администрацию диктатора. Больше всего проблемных вопросов касается сферы ЖКХ — 20% жалоб, на втором и третьем месте — медицина и земельные споры (по 5%). При этом в целом отмечается снижение количества жалоб.

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