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Огромный айсберг в Антарктиде назвали в честь украинского морского дрона

  • 12.06.2025, 19:13
Огромный айсберг в Антарктиде назвали в честь украинского морского дрона

Такие дроны нанесли значительные потери морфлоту РФ.

Огромный айсберг, дрейфующий недалеко от украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктиде, решили назвать в честь украинского морского дрона MAGURA. Об этом 12 июня в Facebook сообщил Национальный антарктический научный центр.

Предварительно на странице организации в Instagram был обнародован опрос о возможном названии ледника. Варианты, предложенные подписчицей Инной Фильтанович, понравились больше всего, почему – объяснили в сообщении.

«MAGURA – такое название мы решили выбрать для огромного айсберга, дрейфующего неподалеку от «Вернадского». [...] Это название живописной горы во Львовской области и имя крылатой дочери бога Перуна, которая является покровительницей отважных воинов. А еще это название новейшего украинского морского беспилотника, который успешно атаковал ряд российских кораблей и даже вертолетов», – отметили ученые.

Подписчица предложила три варианта названия украинских морских дронов, которые нанесли значительные потери морфлоту РФ, – «Марічка», Sea Baby и MAGURA. Но два из них, как оказалось, полярники уже использовали.

«Имя Sea Baby ранее получил тюлененок Ведделла, который в 2024 году первым родился недалеко от «Вернадского». А «Марічкой» наши полярники нарекли один из новых дизель-генераторов на «Вернадском», замена которых произошла в 2022 году (по британской традиции им дают женские имена). Так что айсберг MAGURA станет логическим дополнением этого трио», – рассказали в центре.

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